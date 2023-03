Black Star présentera son premier pneu fabriqué à Béthune sur le salon Drive to Zero

Après deux ans de travail, Black Star s’apprête à révéler son nouveau pneumatique reconditionné. Le fabricant, propriété de Mobivia, a choisi le salon Drive to Zero pour cette avant-première.

Du 5 au 7 avril, Black Star sera présent à la première édition du salon Drive to Zero, rendez-vous européen dédié à la mobilité décarbonée qui se tiendra au Grand Palais Éphémère à Paris. Ce salon, premier du genre, a pour objectif de permettre aux acteurs privés et publics de trouver des informations et des solutions pour répondre aux challenges du déploiement de la mobilité décarbonée.

Le salon réunira 150 exposants, acteurs de toutes les formes de mobilité zéro carbone. Mobivia sera de la partie, notamment au travers de ses marques Norauto, Midas, Via ID et Black Star, fabricant de pneus reconditionnés issus à 100 % de l’économie circulaire.

L’évènement sera pour Black Star l'occasion de présenter pour la première fois aux professionnels, particuliers et collectivités toutes les caractéristiques de son nouveau pneu fabriqué dans son usine de Béthune lancée en juillet 2021. Le nom de ce nouveau pneu sera révélé durant le salon.

Collectés dans les centres-autos de Mobivia (Norauto, Midas et Carter-Cash), les pneumatiques sont acheminés, triés puis reconditionnés avant d’être mis de nouveau sur le marché. Composé à 80 % de matières recyclées, ce nouveau pneumatique permet d’économiser 60 % des besoins en pétrole et 35 kg de CO2 chacun. Avec Mobivia et grâce à un procédé spécifique mais aussi au savoir-faire local de ses équipes installées dans l’ancienne usine Bridgestone de Béthune (62), les pneus Black Star « offrent aux automobilistes sécurité, qualité et confort tout en étant soumis à la même réglementation européenne que les pneus neufs », souligne le fabricant.

Durant le salon Drive to Zero, Black Star s’efforcera de démontrer aux utilisateurs l’accessibilité, la qualité et la promesse environnementale de ses pneus reconditionnés disponibles en plus de 300 références

« Pendant deux ans, nous avons travaillé à monter le projet. Nous avons transformé l’usine et développé notre nouveau produit. Aujourd’hui, toute l’équipe de Black Star et moi-même sommes très fiers de pouvoir présenter, à l’occasion du salon Drive to Zero, notre nouveau pneu Made in Béthune » s’enthousiasme Laurent Cabassu, directeur général de Black Star.