BLC Automotive développe son réseau d'agences de location longue durée (LLD) pour les pros

BLC Automotive annonce de nouvelles ambitions. L’entreprise de location longue durée de véhicules multimarques vient d’ouvrir trois nouvelles agences, comptant désormais dix sites à travers l'Hexagone et 30 collaborateurs. Après Saint-Brieuc, Rennes, Nantes, Bordeaux, Angers, Caen et Toulouse, elle s’implante cette année à Grenoble (ouvert en avril 2023), à Strasbourg et à Reims (mai 2023). L’objectif de cette nouvelle stratégie de développement, engagée fin 2022, est d’atteindre les 25 agences à terme pour couvrir l’ensemble du territoire. « Nous visons les villes de taille intermédiaire de plus de 100 000 habitants et concentrant de nombreuses TPE et PME, qui sont notre cœur de cible. Nous étudions notamment des ouvertures prochaines à Lille, Lyon et Aix-Marseille pour 2024 », précise Ghislain de Couet, président de la société.



BLC Automotive se positionne comme une entreprise de services qui s’adresse aux TPE, PME, PMI, professions libérales, artisans et commerçants. Elle se positionne comme une alternative aux grandes enseignes et groupes bancaires qui proposent une solution de financement, et s'appuie sur ses agences de proximité pour tisser un lien avec le client et se différencier. L'entreprise, qui enregistre une croissance de +30 % de son chiffre d’affaires depuis quatre ans, propose un large panel de véhicules de toutes marques, de la berline au SUV, du thermique à l’électrique, et en neuf ou en occasion.