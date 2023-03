Blue Solutions et Bluebus (groupe Bolloré) s’impliquent dans les batteries solides avec Forsee Power

Le monde de la mobilité électrique étant en plein essor, les innovations dans ce domaine sont légion. Les acteurs qui y prennent part doivent donc poursuivre sans discontinuer leurs efforts, voire s’allier pour développer des solutions toujours plus avancées et abouties. De ce fait, le concepteur et fabricant mondial de batteries électriques solides en série, Blue Solutions, s’est associé à l’entité Forsee Power afin de livrer un produit du même acabit mais 100 % français, qui serait disponible sur le marché à partir de 2026.

Parallèlement, l’autre marque du groupe Bolloré, le constructeur français de bus 100 % électriques de 6 mètres et 12 mètres, Bluebus, intégrera – toujours grâce à Forsee Power – les systèmes de batteries lithium-ion de dernière technologie, permettant ainsi d’élargir sa gamme et « de répondre à l’ensemble des attentes des marchés européens, moyen-orientaux, et africains », affirme la société dans un communiqué.

Les batteries solides, nouvel enjeu de la mobilité lourde

S’inscrivant comme l’une des voies les plus prometteuses en matière de mobilité décarbonée pour les bus, la batterie solide atteint des performances sans comparaison en termes de densité énergétique. Il devrait donc en être de même pour la nouvelle génération de cellule de batterie (GEN4) développée par Blue Solutions et intégrée par Forsee Power, celle-ci étant capable de maintenir sa capacité tout au long de sa vie et d’apporter des avantages en termes de vitesse de charge, de durabilité et de sécurité. Pour cause : « Nos équipes de R&D ont développé des solutions extrêmement modulaires dans une variété de formats qui équipent à la fois des bus électriques neufs et des véhicules déjà opérés par des flottes dans le cas de secondes montes ou encore de rétrofits », assure Christophe Gurtner, président-directeur général de Forsee Power.

Comptant plus de 530 bus électriques en exploitation dans le monde, Bluebus étoffera de son côté sa gamme de modèles de systèmes de batteries lithium-ion NMC (Nickel Manganèse Cobalt) à haute densité d’énergie qui, combinées à une gestion thermique liquide performante, garantira une durée de vie de 5 000 cycles aux systèmes Zen Slim et Zen Plus déjà en action. De plus, cette innovation promet un coût total de possession (TCO) ultra-compétitif. En somme, « dans le domaine de la batterie, nous apportons notre unique technologie de cellules tout-solide et développerons avec Forsee Power les systèmes de batteries du futur », indique Richard Bouveret, président-directeur général de Blue Solutions et Bluebus.