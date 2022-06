BMW amorce la transition de l’usine de Steyr vers les moteurs pour véhicules électriques

BMW annonce que l’usine historique de Steyr, en Autriche, va amorcer la transition de sa production et débuter la fabrication de moteurs électriques à partir de 2025. Le groupe va investir 1 milliard d’euros pour assurer cette mutation qui concerne les équipements du site et son personnel.

600 000 moteurs électriques produits par an

« Cette évolution est sans aucun doute la plus importante depuis la création du site en 1979. Nous allons produire plus de 600 000 moteurs électriques par an, tout en maintenant une production importante de motorisations essence et diesel. D’ici à 2030, la moitié des 4 400 employés de l’usine travaillera dans le périmètre de l’électromobilité. C’est d’ailleurs aussi une avancée très significative pour sécuriser les emplois du site et inscrire l’usine de Steyr dans une perspective de long terme avec le groupe BMW », commente Alexander Susanek, directeur général de l’usine de Steyr.

Agrandissement de l'usine

Le site de Steyr va investir l’ensemble du savoir-faire lié aux groupes motopropulseurs électriques et son organisation spatiale va évoluer en ce sens, gagnant 60 000m² pour accueillir un bâtiment focalisé sur l’électronique de puissance, ainsi que de nouvelles ressources logistiques. Ce volet industriel correspond à une enveloppe budgétaire de 710 millions d’euros d’ici à 2030.

Cette transformation du site suivra la charte iFactory du BMW Group, à savoir lean, écologique, et digitale. Le site utilisera notamment 100 % d’énergies renouvelables d’ici à 2025. Selon Alexander Susanek, l’électromobilité crée à l’échelle du groupe la possibilité de parvenir à la neutralité carbone à cette même date.