BMW annonce le partage possible de la Digital Key entre iPhone et Android

Alors qu’auparavant, les clés ne pouvaient être partagées que via Apple iMessage, il n'est désormais plus nécessaire de recourir à une application spécifique. Partager une BMW Digital Key sur plusieurs plateformes entre des appareils iPhone et Android est maintenant possible.

La clé peut être envoyée par e-mail, SMS ou tout autre service de messagerie comme WhatsApp, par exemple. Le destinataire peut ajouter, sans identifiant BMW, la clé numérique à son portefeuille, il lui suffit pour cela de cliquer sur le lien. Si le propriétaire et le destinataire se trouvent l'un à côté de l'autre, la clé peut également être partagée via Apple AirDrop ou Android Nearby Share.

Dans certains cas, un code d'activation doit être saisi dans le véhicule pour des raisons de sécurité, que l'expéditeur devrait idéalement divulguer au destinataire par un autre canal. Une fois qu'une clé numérique a été reçue sur un iPhone, le destinataire peut également l'ajouter à une Apple Watch tout aussi facilement.