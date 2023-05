BMW assemblera sa Neue Klasse en Chine dès 2026

À l’occasion du 20e anniversaire de la coentreprise BMW Brilliance Automotive (BBA), BMW a annoncé la construction de la future Neue Klasse en Chine dès 2026. Une décision peu surprenante, puisqu’elle suit la stratégie du groupe de produire localement les véhicules proposés dans les différentes régions du monde. Ainsi, la Neue Klasse, qui doit marquer une étape importante pour le groupe, sera assemblée officiellement en Hongrie et en Chine. La firme pourrait bien élargir les sites de production à sa récente usine mexicaine de San Luis Potosi, puisque cette dernière assemblera aussi les batteries de sixième génération qui équiperont la famille Neue Klasse.

Shenyang au meilleur niveau

Le site de Shenyang a été retenu pour l’assemblage des batteries de nouvelle génération et de la future Neue Klasse. Cette usine fait partie du plus grand réseau de recherche et de production possédé par le constructeur hors d’Allemagne. En effet, les sites de Pékin, Shanghai et Nanjing s’ajoutent à Shenyang. La coentreprise BBA produit dans ce dernier site près de 830 000 véhicules. La production de la future Neue Klasse débutera en 2026 sur place, peu de temps après le lancement du premier modèle de cette nouvelle famille en 2025. Les batteries seront également assemblées sur le même site, grâce à un investissement de 1,3 milliard d’euros.