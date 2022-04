BMW choisit Here Technologies pour son navigateur

On ne compte plus les partenariats conclus par Here Technologies : Goodyear, DCS, Volta Trucks, Bridgestone, Coyote, Mercedes-Benz… et maintenant BMW ! Selon un accord pluriannuel signé entre les deux acteurs, la plateforme technologique, pionnière du routage prédictif initié il y a dix ans, alimentera ainsi les services de navigation connectés (CNS) disponibles sur tous les modèles de la marque automobile bavaroise.

La solution logicielle Here Real-Time Traffic (trafic en temps réel) sera utilisée pour fournir aux conducteurs BMW de 70 pays des informations actualisées sur les conditions de circulation et les incidents ou embouteillages survenus sur le parcours. Avec ces données communiquées par Here Technologies, les utilisateurs peuvent aussi planifier des trajets via l'application My BMW avant même de prendre la route. Une fonction permise grâce à l’agrégation et l’analyse de milliards de points de données incluant celles issues des capteurs du véhicule.

Dépasser l’infodivertissement traditionnel

En parlant des modèles concernés par l’embarquement de l’Here Real-Time Traffic, on compte parmi eux la nouvelle BMW Série 7 récemment annoncée, ainsi que l’ensemble des véhicules produits par le constructeur depuis 2020. De plus, les propriétaires d'environ 750 000 voitures BMW produites en 2018 et 2019 pourront bénéficier de cette solution par le biais via d’une mise à jour OTA (Over The Air). Sans oublier que les dernières capacités technologiques de Here Technologies agrémenteront l’innovation Learning Navigation de BMW Maps dans le cadre du système d'exploitation de la berline BMW 8. Objectif : inaugurer l’ère de la navigation évolutive et à la demande, approfondie par la sécurité Adas et une prise en charge de l'électrification, pour une expérience de conduite considérablement améliorée.