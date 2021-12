BMW complète sa gamme électrique avec l’iX et l’i4

Sur fond de développement durable et de trajectoire vers le zéro carbone, la marque allemande accélère sur l’électrique en proposant ses deux nouveaux modèles électriques sur fond de développement durable : une berline i4 et une iX, un concept innovant cassant les codes de la marque. Avec l’iX, la marque tient son futur vaisseau amiral de l’électrique à l’instar du X5 pour le thermique.

A l’occasion d’un trajet en électrique entre Paris et l’Abbaye de Fontevraud, la marque a présenté ses deux nouveaux modèles électriques iX et i4. « Ces deux modèles sont très importants pour le BMW Group», a rappelé Vincent Salimon président du directoire de BMW Group France. « Ils complètent notre gamme 100% électrique ».

Pour rappel, BMW La marque continue d’investir dans de nouveaux produits au niveau de l’électrique tout en poursuivant les nouveaux en thermique. « Il est important de conserver une gamme suffisamment large pour offrir au client le produit qui lui correspond », ajoute Vincent Salimon.

Objectif : neutralité en 2050

Côté objectif, la marque prévoit une réduction de 40% de CO2 tout au long de sa chaîne de valeur en 2030. Et poursuit l’objectif d’être une entreprise neutre en 2050. Pour rappel, le constructeur s’est engagé à respecter les accords de Paris. Cela passe par l’électrification de l’ensemble de la gamme, sachant qu’un million de fuel électriques BMW a été commercialisé à ce jour. BMW vise -20% de CO2 par véhicule sur sa chaîne d’approvisionnement en 2030. Cela passe aussi par un -80% de CO2 lors de la production tandis que l’électrification permettra de diviser le CO2 lors de l’utilisation du véhicule.

L’iX : en dehors des codes de la marque et sur les traces de Tesla

Ces deux modèles sont basés sur la technologie e-Drive de 5ème génération. L’iX a été développé à partir d’une feuille blanche tandis qu’i4 part de l’ADN de la berline sportive et basse. Il concurrence directement le Tesla Model Y. Un premier SAV (Sports Activity Vehicle) conçu intégralement en tant que voiture 100% électrique.

Ce modèle présente une bonne tenue de route grâce à une transmission intégrale électrique, un système de limitation du patinage à proximité de l’actionneur et amortisseurs progressifs de série. L’iX embarque aussi une suspension pneumatique sur les deux essieux, des amortisseurs à pilotage électronique et quatre roues directrices Intégral Active Sterling (de série sur la BMW iX xDrive50).

Autonomie de 425 à 630 kms

Le moteur n’est pas classique non plus, il embarque un moteur synchrone à rotor bobiné donc sans aimant ce qui lui permet de se passer de terres rares. La recharge sur Ionity permet de recharger 100 kms en dix minutes de charge. Deux motorisations sont disponibles au lancement : BMW iX xDrive50 pour une puissance de 523 ch (385 kW) et une autonomie de 630 kms en WLTP et le xDrive40 avec 325 ch (240 kW) et une autonomie de 425 kms. La BMW iX a été pensée de l’intérieur vers l’extérieur avec un aérodynamique très étudié avec un Cx record de 0,25. Au niveau des ADAS un assistant de manoeuvre sera bientôt proposé pour garer le véhicule. Jusque’à 10 manoeuvres peuvent être enregistrées. Le véhicule peut intégrer une carte 5G à partir de 2022. L’iXDrive40 est vendu à partir de 86 250 € et l’iX xDrive50 à partir de 103 500 €.

L’i4 : la berline électrique classique

Le modèle i4 est beaucoup plus classique. Il offre le design et la fonctionnalité d’un Gran Coupé 4 portes. Il est décliné en deux variantes : i4 M50, premier modèle 100 % électrique de BMW M GmbH, doté d’une puissance de 544 ch (400 kW), d’une transmission intégrale et d’une autonomie maximale de 510 km en cycle WLTP ; et la BMW i4 eDrive40 dotée d’une puissance de 340 ch (250 kW), d’une transmission arrière conventionnelle et d’une autonomie maximale de 590 km en cycle WLTP.

510 à 590 kms d’autonomie

Conçue spécifiquement pour la BMW i4, la batterie haute tension de forme particulièrement fine est positionnée dans le plancher du véhicule et se compose de cellules de seulement 110 mm de hauteur. Le centre de gravité du modèle est ainsi plus bas que celui de la BMW Série 3 Berline (jusqu’à -53 mm) pour une capacité brute de 83,9 kWh.

L’Unité de recharge combinée (CCU) permet d’utiliser les stations de recharge rapide DC jusqu’à une puissance maximale de 200 kW. Sur une station de ce type, il suffit de seulement 10 minutes pour recharger l’équivalent en énergie de 164 km (BMW i4 eDrive40) ou 140 km (BMW i4 M50) d’autonomie. Côté tarifs, l’i4 démarre à partir de 59 700€ pour l’eDrive40 et 71650 € pour le M50.