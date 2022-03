BMW poursuit l'électrification de sa gamme avec la future Série 7

BMW Group poursuit ses engagements en faveur de l’électromobilité : d'ici à la fin de l'année 2025, l'entreprise espère avoir immatriculé plus de deux millions de véhicules 100 % électriques dans le monde. Toujours selon ses prévisions, cette typologie de véhicules pourrait représenter 50 % de ses ventes mondiales avant 2030, soit un total de dix millions livraisons électriques à ce terme. « D'ici là, la marque Rolls-Royce disposera d'une gamme de produits exclusivement 100 % électriques. Mini est également sur la voie d'un avenir entièrement électrique à partir du début des années 2030 », affirme le groupe automobile.

En ce qui concerne la marque BMW, son catalogue « vert » proposera prochainement à la commercialisation la BMW i7 qui rejoindra les BMW iX et i4. Si la nouvelle berline électrique sera dévoilée en avril prochain, le constructeur a tout de même attisé la curiosité en publiant un premier visuel de sa face avant, sur lequel l’imposante calandre est mise en valeur par un faisceau lumineux qui épouse son pourtour. Elle est encadrée par les projecteurs Cristal BMW Iconic Glow, deux phares à led très minces placés à l’horizontal qui remplacent les doubles projecteurs arrondis traditionnels.

Dans l'habitacle, le véhicule est doté de nouvelle fonctionnalité My Modes, qui permet au conducteur de personnaliser les comportements de conduite et l'ambiance intérieure de la voiture, ainsi que la dernière génération du système d'exploitation iDrive. De plus, il bénéficie de l’écran BMW Curved Display, un nouveau type de bandeau lumineux installé sur le tableau de bord. Comble de la technologie, les passagers arrière pourront regarder des films ou vidéos via l’écran de 31 pouces qui affiche une résolution de streaming 8K. Enfin, du côté de la fiche technique, il faudra patienter encore quelques semaines pour en connaître le détail. Cependant, à en croire la marque, elle sera « la plus puissante de la famille des Série 7. Elle allie la meilleure expérience de conduite à l'expérience numérique ultime. Cela en fait le véhicule idéal pour les esprits avant-gardistes et responsable ». À vérifier donc.