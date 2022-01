BMW distingué pour sa relation clients

Le palmarès de la relation client 2022, réalisé par le cabinet HCG France auprès de 200 organisations, a réussi à BMW qui se hisse à la 6ème place du classement, soit une progression fulgurante de 23 places par rapport à 2021. Le groupe est la première entreprise du secteur automobile, devant Toyota (15ème), Mercedes-Benz suivant au 30ème rang, en recul de 15 places par rapport à 2021.

Se disant « très fier des équipes et du réseau qui se voient récompensés d'un travail de longue haleine », Vincent Salimon, président de BMW Group France, ajoute : « Notre principal atout porte sur notre culture user centric, que nous pourrions même étendre à une vision human centric. Pour nous, un service client premium, c'est avant tout un service client qui met l'humain au centre. Les chatbots c'est bien, un interlocuteur humain, c'est mieux ».

Cette récompense intervient après des résultats commerciaux de bonne facture au titre de l'exercice 2021, pour BMW comme pour MINI. Le groupe est ainsi resté leader dans le périmètre très disputé du premium.

Relation client : forte baisse de la note moyenne en dix ans

D’une manière générale, dans le palmarès 2022, les scores sont globalement à la hausse, avec une moyenne de 9,65/20, contre 9,18/20 l'année dernière. « Reste que la moyenne générale a diminué de plus de 14% en l'espace de dix ans, puisqu'elle était de 11,26/20 en 2012 », tempère Fabrice Lanoë, président directeur général de HCG, avant de poursuivre sur les conséquences liées à la crise sanitaire : « Résultat, les meilleurs en relation client sont ceux qui ont intégré ce nouveau paradigme en réinjectant de l'humain, c'est-à-dire de l'écoute et de l'empathie, à tous les niveaux, en externe comme en interne, surtout à l'heure du télétravail ».

Un examen holistique de la relation clients

Rappelons que pour l’édition 2022, l’étude HCG évalue l’ensemble des points de contact clients de 200 entreprises par 10 tests téléphoniques (5 au standard et 5 au service client-consommateur), 3 tests e-mails et 1 test courrier de réclamation, 9000 tests techniques internet, 1 test relationnel internet, 4 tests réseaux sociaux et 1 test chatbot sur une période de 3 mois.