BMW dope ses résultats avec l’intégration de sa coentreprise chinoise avec Brilliance

Malgré des ventes en baisse au premier trimestre 2022, avec 596907 immatriculations (-6,2%), le groupe BMW affiche des résultats financiers insolents au regard des crises qui s’accumulent. Un effet encore amplifié par l’intégration du joint-venture BMW Brilliance Automotive Ltd.

Si les ventes du groupe BMW sont en léger recul, ses indicateurs financiers restent très bien orientés, comme en témoignent un chiffre d’affaires de 31,1 milliards d’euros (+16,3%), un bénéfice avant intérêts et impôts de 12,2 milliards d’euros et un free cash flow de 4,8 milliards d’euros. Ces très bons résultats sont amplifiés par l’intégration du joint-venture BMW Brilliance Automotive Ltd (BBA), mais même sans cela, les performances sont très bonnes, comme celles de la division automobile.

« La force et la résistance du groupe sont particulièrement mises en évidence dans un environnement difficile. Grâce à l’engagement de nos équipes, à notre flexibilité et à notre excellence opérationnelle, nous menons le groupe vers des succès, actuels et futurs », commente Oliver Zipse, président de BMW AG.

Bonne performance de BMW aux Amériques

Le groupe a vendu 596907 véhicules au premier trimestre 2022 (-6,2%), un recul maîtrisé malgré la pénurie de composants électroniques et les reconfinements en Chine. Sur le continent américain, le groupe est en croissance 2,9%, à 99169 unités (dont 80974 aux Etats-Unis, +3,7%). En Europe, le groupe superforme le marché global avec un repli contenu à -7,8% (220393 véhicules), tout comme en Allemagne (60098 véhicules, -4,1%). En Asie, le groupe recule de 7,9% (265065 unités) sous l’effet du rebond de la crise sanitaire, ce qui se vérifie notamment en Chine (208953 unités, -9,2%).

Rolls Royce ne connaît pas la crise

Au niveau des marques, BMW a immatriculé 519796 véhicules au premier trimestre 2022 (-7,3%) et il est à noter que la griffe sportive M profite des animations liées à son cinquantième anniversaire pour progresser (39055 ventes, +3,1%). Mini progresse de 1,1%, à 75487 véhicules, tandis que Rolls Royce, portée par les modèles Ghost et Cullinan, fait fi des crises, avec 1624 ventes (+17,7%). Le division motocycles du groupe est aussi en croissance : 47403 ventes, soit +11,3%.

Le groupe BMW précise que les modèles électrifiés enregistrent une forte croissance de 28% au premier trimestre 2022, à 89669 unités. Les véhicules 100% électriques (BEV) sont les plus dynamiques avec 35289 ventes, en hausse de 149,2%. Dans ce périmètre, la BMW iX3 (11200 unités) et la Mini Cooper SE (8925 unités) jouent le rôle de best sellers.

Malgré toutes les crises, une guidance confirmée pour 2022

Les dirigeants du groupe BMW confirment leur guidance 2022, avec toutes les réserves relatives aux crises qui s’accumulent dans le monde (guerre de la Russie en Ukraine, hausse du prix des matières premières et des énergies, rebond du Covid en Asie…). Le volume de ventes devrait être comparable à celui de 2021 et la marge d’Ebit est toujours attendue entre 7 et 9%.