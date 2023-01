BMW électrifie deux nouveaux modèles : le SUV X1 et sa limousine Série 7

À l’occasion d’une présentation nationale de ses nouveaux modèles iX1 et i7 dans la région de Blois, BMW poursuit sa transition vers le full électrique (BEV). Une formalité désormais pour le constructeur allemand qui rappelle toutefois que son objectif reste le multi-énergies après 2030 et non pas le 100 % électrique, à l’instar des plans de la plupart des autres constructeurs européens.