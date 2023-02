BMW et Valeo planchent sur le stationnement automatisé de niveau 4

Le constructeur allemand et l’équipementier automobile français poursuivent leur coopération stratégique pour développer ensemble une expérience de parking sans toucher au volant de la voiture.

Après un partenariat conclu dans le domaine des Adas pour la prochaine génération de véhicules Neue Klasse, la plateforme modulaire de nouvelle génération de BMW, le groupe munichois et le fournisseur de technologies de pointe ont signé un nouvel accord de coopération stratégique pour imaginer un stationnement de nouvelle génération déployé sur des terrains et des parkings privés.

>> A LIRE AUSSI : Aides à la conduite : Valeo équipera les futurs véhicules du groupe BMW

De l'assistance aux manœuvres au service de voiturier automatisé de niveau 4, c’est-à-dire sans surveillance de la part du conducteur, toutes les fonctions logicielles seront basées sur la technologie et les capteurs de la voiture. Des capacités lancées pour la première fois avec la BMW iX en 2021.

Pouvoir se garer avec confort et sécurité… mais sans les mains

« Cette coopération tirera parti de notre savoir-faire et de nos technologies, tels que des algorithmes avancés de vision par ordinateur basés sur l'IA, et nous permettra d'étendre notre portefeuille aux fonctions L4 ainsi qu'aux services cloud », explique Marc Vrecko, président du Business Group Systèmes de confort et d'aide à la conduite de Valeo.

Il faut dire que, « pour créer des fonctions d'utilisateur final vraiment étonnantes, des logiciels et du matériel de pointe sont nécessaires dans tous les aspects de la chaîne de valeur numérique. Avec des expériences de stationnement L4 évolutives, nous confirmons et renforçons notre position de leader dans ce domaine », ajoute Nicolai Martin, senior vice president Driving Experience de BMW Group.

>> A LIRE AUSSI : Le gouvernement dévoile la feuille de route du déploiement du véhicule autonome

Grâce à cette innovation de service voiturier automatisé (ou AVP pour Automated Valet Parking), les conducteurs de BMW n’ont plus à gérer le garage de leur véhicule, parfois complexe suivant l’espace. De plus, afin d’optimiser l'utilisation du temps de stationnement, des services additionnels tels que la recharge ou le lavage entièrement automatisés pourraient aussi se voir déployés.