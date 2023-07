BMW, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes et Stellantis s’allient pour créer un réseau de recharge rapide en Amérique du Nord

Les constructeurs BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes et Stellantis s’associent pour implanter un réseau de recharge rapide en Amérique du Nord. Plus de 30 000 stations devraient voir le jour en zones urbaines et sur les autoroutes à partir de l’été 2024.

Sept constructeurs viennent d’annoncer la création commune d’un réseau de recharge rapide sur le sol nord-américain. BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes et Stellantis vont créer une coentreprise pour installer plus de 30 000 stations de recharge haute puissance en zones urbaines et sur autoroutes. Ces marques souhaitent donc contribuer au développement de l’électrique sur des marchés importants mais qui tardent à adopter cette énergie. Ces stations seront accessibles à toutes les voitures équipées d’un mode de recharge Combined Charging System (CCS), compatible avec le North American Charging Standard (NACS).

Fonds publics et privés

La coentreprise devrait être créée en cours d’année. Elle exploitera des fonds publics et privés pour établir ce réseau. Les premières stations devraient voir le jour au cours de l’été 2024 aux Etats-Unis. Les implantations devraient débuter plus tard au Canada. L’alimentation en énergie sera assurée par des énergies renouvelables selon les fondateurs. Ces stations seront positionnées sur des zones stratégiques, sur les trajets quotidiens et de vacances des habitants. Elles seront équipées d’auvents et installées à proximité de sanitaires, d’un service de restauration et de commerces. Elles intègreront directement ces services dans certains cas. Les marques impliquées dans ce projet déploieront des applications de recharge qui permettront de réserver des bornes, de planifier l’itinéraire et de payer facilement.

Contribuer à l’électrification de l’Amérique du Nord

Selon le Département américain de l’énergie, les Etats-Unis détiendraient en juillet 2023 près de 32 000 bornes publiques de recharge rapide pour 2,3 millions de véhicules électriques, soit une moyenne de 72 véhicules par borne. Selon le National Renewable Energy Laboratory (NREL), le nombre de bornes de recharge rapide devrait atteindre 182 000 unités pour répondre à un parc de 30 à 42 millions de véhicules rechargeables d’ici 2030. L’expansion du réseau constitue donc un élément capital pour l’adoption de cette technologie sur le sol américain.