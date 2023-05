BMW Group en dit plus sur les prochaines Mini 100 % électriques

Le lancement d'une nouvelle génération de Mini Hatch est imminent. La cinquième génération de la citadine britannique premium - et la quatrième sous l'ère BMW Group - devrait être officiellement présentée cet été pour une commercialisation attendue à l'automne. Il s'agira du premier modèle exclusivement électrifié de Mini, qui devrait devenir un constructeur 100 % électrique à l'horizon 2030.

Succédant à la Mini Cooper SE lancée en 2020 - et qui n'a depuis cessé de voir ses ventes croître, établissant un record à 43 000 unités dans le monde l'an passé - la prochaine Mini 3 portes sera en réalité déclinée en deux versions. Le groupe automobile allemand annonce en effet que la gamme sera composée d'une Mini Cooper E ainsi qu'une Mini Cooper SE.

Quelles caractéristiques techniques pour les Mini Cooper E et Mini Cooper SE ?

En pratique, la nouvelle Mini Cooper E sera équipée d'un moteur électrique de 135 kW (183 ch) et d'une batterie lithium-ion de 40,7 kWh. Soit de quoi permettre de parcourir environ 300 kilomètres entre deux charges complètes.

La Mini Cooper SE recevra, quant à elle, une chaîne de traction électrique développant 160 kW (217 ch) associée à une batterie de 54,2 kWh offrant jusqu'à 400 km d'autonomie.

Dans les deux cas, les batteries seront installées dans le plancher afin de ne pas empiéter sur l'espace disponible à bord. Aussi, les nouvelles Mini accueilleront quatre personnes et disposeront d'un coffre plus généreux. Cette astuce technique, imposée par la conception même du véhicule, doit également permettre d'offrir « une tenue de route et une répartition des masses optimales, tout en augmentant la stabilité et l'agilité de la voiture », précise le constructeur.

En renonçant - progressivement - au thermique, Mini n'entend pas priver la clientèle de la sensation de karting caractéristique de la marque ni du plaisir de conduire inhérent à ses modèles. Dans la foulée des Mini Cooper E et Mini Cooper SE, le nouveau Mini Countryman 100 % électrique rejoindra la gamme, ainsi que l'inédit SUV Mini Aceman à l'horizon 2024.