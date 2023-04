BMW Group recule au premier trimestre mais vend plus de modèles électrifiés

BMW Group vient de communiquer des résultats en léger recul au premier trimestre 2023. Le constructeur a vu ses volumes baisser de 1,5 % dans le monde, tout en augmentant ses ventes de modèles électrifiés de 23 % et de 83 % pour les véhicules électriques.

BMW Group vient de présenter un bilan du premier trimestre en demi-teinte. Le constructeur a vu ses ventes baisser de 1,5 % sur les trois premiers mois dans le monde, avec 588 138 unités. Un bilan global partagé entre un léger recul de 0,4 % pour la marque BMW, avec un total de 517 138 voitures, et une baisse de 9,2 % pour Mini, avec 68 541 unités. Les modèles BMW M GmbH se sont mieux comportés, avec une hausse de 18,9 %, pour un total de 46 430 exemplaires. La marque Rolls-Royce a également amélioré ses ventes de 1 %, avec 1 640 voitures. Enfin, BMW Motorrad a encore progressé de 1,1 %, sur une base de comparaison déjà élevée l’année dernière. La marque a commercialisé 47 935 deux-roues sur le premier trimestre.

Succès des modèles électrifiés

Si les volumes restent en léger retrait, le mix des ventes est positif pour le groupe. Le nombre de véhicules électrifiés a augmenté de 23,2 %, pour un nombre de 110 486 exemplaires. Une progression à laquelle il faut ajouter le bond de 83,2 % effectué par les modèles 100 % électriques. Ces derniers ont représenté 64 647 unités au cours du premier trimestre. Un accroissement bien aidé par l’élargissement de la gamme électrique, qui accueillera d’autres modèles au cours de l’année. Au niveau international, les ventes ont augmenté de 11,4 % aux Etats-Unis sur le premier trimestre, tandis qu’elles ont baissé de 6,6 % en Chine et de 1,9 % en Europe. En Allemagne, le recul s’est avéré plus important, avec -7,2 %. Le groupe reste cependant confiant pour la suite de l’année et reste fidèle à ses prévisions.