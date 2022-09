BMW introduira la recharge automatisée Plug&Charge en milieu d’année 2023

BMW Group introduira la fonction Plug&Charge sur certains modèles BMW à partir du milieu d’année 2023. Ces voitures s’identifieront automatiquement sur les bornes de recharge publiques avant de débuter la charge. Le conducteur n’aura donc plus besoin d’utiliser une carte d’abonnement ou une application. Cette fonctionnalité devrait donc faciliter le quotidien de l’utilisateur de véhicule électrique, qui n’aura plus besoin de cumuler cartes et applications pour se connecter aux différents réseaux de recharge. Le système fonctionnera selon un échange de données entre la voiture et la borne. Le constructeur a conçu son système selon les normes ISO 15118-2 et ISO 15118-20. Le conducteur pourra intégrer au moins cinq contrats. Dans le même temps, la firme élargit le nombre de prestataires de services de charge avec lesquels elle travaille.

Transmission par câble

Le procédé Plug&Charge a été pensé pour recharger un véhicule électrique aussi facilement qu’effectuer un plein de carburant avec une voiture thermique. Il suffit de connecter le véhicule à la borne et toutes les informations passent par le câble. En fin de charge, l’automobiliste est directement facturé sur le contrat concerné. L’un des autres avantages de ce système repose sur la communication directe par câble, qui permet de se passer d’un réseau internet aérien. De quoi faciliter la recharge dans les parkings souterrains par exemple. Enfin, Plug&Charge regroupe non seulement les contrats de recharge sur réseaux publics, mais aussi le contrat BMW, destiné à la recharge à domicile. Le constructeur ne précise pas encore sur quels modèles cette fonctionnalité sera lancée l’année prochaine.