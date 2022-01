BMW investit dans la startup HeyCharge

BMW vient d’investir dans la startup HeyCharge. Une opération réalisée par l’intermédiaire de la structure BMW i Ventures. HeyCharge développe une technologie de borne de recharge sans connexion internet. « HeyCharge est la première entreprise qui autorise la recharge de véhicules électriques sans connexion internet, ce qui est un facteur clé pour couvrir des zones blanches. Avec cette technologie, il devient possible d’installer des bornes dans des lieux jusqu’à présent inaccessibles commercialement » explique Kasper Sage, Managing Partner de BMW i Ventures. Actuellement, les bornes de recharge peuvent être activées par une application ou une carte RFID, grâce à une connexion internet. Or, de nombreux lieux ne disposent pas d’un accès à internet, à l’image des parkings privés résidentiels. En Allemagne, 56 % des habitants vivent en appartements et ce taux atteint 46 % en Europe. Aux Etats-Unis, 37 % sont locataires. L’innovation de HeyCharge permet d’installer des points de charge économiques chez ces consommateurs. Un potentiel important pour la jeune entreprise.

Connexion par Bluetooth

La technologie mise en place par HeyCharge relie la borne à l’application HeyCharge par Bluetooth. La connexion des deux appareils s’en trouve ainsi renforcée et le contenu technologique de la borne est réduit. Selon la firme, son coût peut être inférieur jusqu’à 80 % par rapport à une borne classique. Cette simplicité permet également à tout électricien d’implanter une borne, sans certification particulière et en quelques minutes. Un avantage important dans la perspective d’un déploiement massif des véhicules électriques dans les années à venir.