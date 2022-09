BMW investit dans une startup anti-contrefaçon

BMW i Ventures vient d’investir dans la startup Alitheon dans le cadre d’un tour de table de série A. Le montant global de l’investissement d’élève à 10 millions de dollars et le fonds du constructeur est majoritaire, aux côtés d’Imagine Ventures, un autre fonds implanté à Seattle. BMW suivait déjà cette jeune entreprise et on développement l’a convaincu d’aller plus loin. La solution proposée par Alitheon repose sur une intelligence artificielle capable de traiter l’image qu’elle reçoit par l’intermédiaire d’un smartphone. Baptisée FeaturePrint, cette technologie digitalise des objets ciblés dans l’objectif du téléphone afin de les identifier avec certitude. La solution reconnait, identifie et authentifie l’objet. Elle élimine tout risque de contrefaçon et assure la traçabilité du produit.

Solution globale

En investissant dans cette entreprise, BMW songe à son propre domaine d’activité mais la solution d’Alitheon est valable dans de nombreux secteurs. Ainsi, le retour sur investissement pourrait être particulièrement élevé pour le constructeur. La contrefaçon représenterait une perte annuelle de 2 300 milliards de dollars pour l’économie globale selon la firme. Un montant auquel s’ajoutent les risques en matière de sécurité lorsque les produits contrefaits concernent des plaquettes de frein par exemple. Cette solution permettrait également de se passer des QR codes et autres étiquettes anti-contrefaçon.