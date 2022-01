BMW iX Flow : la voiture qui change de couleur à volonté

Si par la magie du digital et des progrès apportés par l’éclairage LED les constructeurs ont rendu les habitacles personnalisables, BMW vient de franchir une autre étape en matière de personnalisation : celle de la couleur extérieure du véhicule. Une prouesse rendue possible avec l’aide de l’entreprise E Ink.

Les changements de couleur, du blanc au noir, du prototype BMW iX Flow sont rendus possibles par une enveloppe spécialement conçue pour épouser parfaitement les lignes du véhicule. Lorsqu'elle est stimulée par des signaux électriques, la technologie fait varier instantanément les pigments de couleur à la surface, ce qui fait que la carrosserie prend la teinte désirée.

Cette technologie ouvre de nouvelles voies pour modifier l'apparence du véhicule en fonction des préférences esthétiques du conducteur, des conditions de conduite ou même des exigences plus fonctionnelles. Pour Stella Clarke, chef de projet BMW iX Flow : « Cela donne au conducteur la liberté d'exprimer extérieurement différentes facettes de sa personnalité ou même son plaisir du changement. À l'instar de la mode ou des statuts sur les réseaux sociaux, la voiture devient alors l'expression de différentes humeurs et circonstances de la vie quotidienne ».

De manière plus pragmatique, une teinte de carrosserie variable peut également contribuer au confort et à la consommation de la voiture si on considère sa climatisation. Une surface blanche reflète beaucoup plus la lumière du soleil qu'une surface noire. Par conséquent, le réchauffement de la voiture et de son habitacle, dû à un fort ensoleillement et à des températures extérieures élevées, peut être réduit en modifiant l'extérieur par une couleur claire. Par temps plus frais, un revêtement extérieur foncé aidera le véhicule à absorber sensiblement plus de chaleur du soleil.

Précisons que la technologie utilisée, dites électrophorétique, ne nécessite aucune énergie pour maintenir constant l'état de la couleur choisie. Le courant ne circule que pendant la courte phase de changement de couleur. Cette technologie est surtout connue pour les écrans utilisés par les liseuses. Le revêtement contient plusieurs millions de microcapsules, d'un diamètre équivalent à l'épaisseur d'un cheveu. Chacune de ces microcapsules contient des pigments blancs chargés négativement et des pigments noirs chargés positivement. Selon le réglage choisi, la stimulation au moyen d'un champ électrique fait que les pigments blancs ou noirs s'accumulent à la surface de la microcapsule, donnant à la carrosserie de la voiture la teinte désirée.