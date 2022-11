BMW lance sa ConnectedDrive Week pour promouvoir les fonctionnalités à la demande

BMW lance une opération promotionnelle baptisée ConnectedDrive Week. Du 23 au 30 novembre, Les clients BMW et Mini peuvent profiter de réductions sur les services numériques et les fonctionnalités qui peuvent être ajoutées à leur véhicule à distance.

BMW lance une campagne promotionnelle baptisée ConnectedDrive Week. Le constructeur surfe sur le « Black Friday » pour proposer des réductions sur les services numériques et les fonctionnalités qui peuvent être ajoutées à distance sur les BMW et Mini compatibles. Du 23 au 30 novembre, cette opération accordera 20 % de remise sur tous les services et fonctions disponibles dans 25 marchés, dont la France. Les modèles concernés reçoivent déjà des mises à jour à distance régulièrement mais le constructeur propose aussi des services et fonctionnalités payantes. Ces transactions se déroulent sur les boutiques BMW ConnectedDrive Store et Mini ConnectedDrive Store. Il s’agit d’une première pour la marque Mini, qui n’était pas concernés jusqu’à présent par cette campagne promotionnelle.

Des offres spécifiques

Au-delà de la réduction globale, les clients de chaque marque recevront des offres spécifiques. Chez BMW, le pack BMW Connected Booster sera mis en avant. Ce dernier comprend notamment la mise à jour de la carte de navigation, Apple CarPlay ou Real Time Traffic Information. Chez Mini, le pack Connected Navigation et la fonction Remote Services Mini, qui permet d’accéder à sa voiture à distance, seront mis en avant. Cette activité devrait prendre une part croissante dans le business model des constructeurs et BMW figure parmi les firmes les plus avancées. L’architecture électronique des modèles récents autorise déjà des mises à jour sur l’ensemble des calculateurs, ce qui permet d’actionner à distance des fonctionnalités ou des options qui n’ont pas été choisie lors de la commande, à la condition que les équipements physiques soient présents sur la voiture.