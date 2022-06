BMW lance une M3 Touring

BMW présente pour la première fois dans l’histoire de la Série 3 une version Touring de sa sportive M3. Déclinée jusqu’à présent en berline, coupé et cabriolet, la M3 n’avait jamais eu droit à une version break. Cette première version repose donc sur la dernière génération de M3, dotée du six cylindres en ligne M TwinPower Turbo de 510 chevaux et de la boîte M à 8 rapports avec Drivelogic et transmission intégrale M xDrive. Le modèle sera officiellement présenté dans le cadre du Goodwood Festival of Speed le week-end prochain. Les clients pourront passer commande à partir du mois de septembre, pour un début de production prévu au mois de novembre. Cette M3 Touring sera assemblée dans l’usine de Munich, à l’image de la M3 Berline.

Une sportive polyvalente

Pour cette première version Touring de la célèbre M3, le constructeur promet toutes les caractéristiques qui ont fait la réputation de la berline sportive, tout en conservant l’aspect pratique du break. Un cocktail qui a fait la réussite d’Audi avec ses RS4 Avant et RS6 Avant depuis de longues années. Ainsi, cette M3 Touring ne sera proposée qu’en version Compétition, soit la déclinaison la plus poussée disponible. Loin de se limiter à un six cylindres de 510 chevaux, ce break adopte également la transmission M xDrive et la boîte Drivelogic. Ces deux éléments autorisent une conduite sportive sur tous types de routes. Le conducteur peut notamment passer de quatre à deux roues motrices, pour favoriser la propulsion et le contrôle du train arrière. Cependant, la firme n’oublie pas le côté pratique du break, avec une banquette arrière qui conserve trois places et un dossier divisible en 40/20/40. Cette modularité permet de passer de 500 à 1 510 litres de volume de coffre. De quoi assurer une vraie polyvalence et envisager une utilisation quotidienne. Cette M3 Compétition M xDrive Touring devrait être proposée à partir de 111 950 euros.