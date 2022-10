BMW livre 25 voitures à l’équipe de football du Milan AC

Opération de prestige à Milanello où BMW Italia a livré une flotte de 25 véhicules aux joueurs et au staff du Milan AC. Partenaire du club pour la saison 2022-2023, BMW a livré neuf BWM X5, quinze BMW X6 et une BMW iX.

Déjà partenaire du Real Madrid, BMW a aussi noué un accord avec le club de football du Milan AC. Massimiliano Di Silvestre, président et administrateur délégué de BMW Italia, a remis les clés des 25 véhicules aux joueurs et à leur encadrement (9 X5, 15 X6 et une iX). L’accord a été conclu en mars 2021 et le constructeur allemand est devenu fournisseur de voitures et premium partner des Rossoneri. Les deux marques organisent aussi des événements communs, notamment dans la maison BMW située au cœur de Milan.

Le SUV BMW XM en vedette

A l’occasion de cette remise des clés aux joueurs et à leur staff, en présence du champion du monde français Olivier Giroud, BMW a mis en avant la BMW XM qui vient d’être présentée. Elle combine les hautes performances de la griffe « M » et la technologie hybride rechargeable. Elle est équipée d’un moteur essence V8 M TwinPower Turbo. Ce SUV fait valoir une puissance de 653 chevaux et 480 kW.

