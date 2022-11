BMW M GmbH fête ses 50 ans avec la 3.0 CSL.

BMW M GmbH fête ses 50 ans en présentant la 3.0 CSL. Basée sur la M4 Competition, cette version très spéciale développe 560 chevaux. Sa carrosserie et sa décoration s’inspirent de l’ancienne 3.0 CSL des années 70, développée pour la compétition et connue sous le surnom de « Batmobile ». Le nouveau modèle n’a pas la finesse de l’ancien et ses 1 624 kg n’en font pas un poids plume. Pourtant, les pièces en carbone ne manquent pas sur ce modèle exclusif. Le six cylindres en ligne traditionnel développe un couple maximal de 550 Nm disponible de manière linéaire jusqu’à 7 200 tours/minutes. Il est accouplé à une boîte manuelle à six vitesses spécialement étagée pour cette version. La liste des particularités est si longue qu’elle nécessite un travail spécifique hors de la chaîne de montage.

Six jours de personnalisation

La finition en carrosserie de cette 3.0 CSL nécessite six jours de travail supplémentaires. Huit étapes de peinture sont nécessaires, soit 134 opérations par véhicule. Les couleurs historiques de BMW M se retrouvent sous forme de lignes et de bandes qui courent sur toute la longueur de la voiture. Ces lignes mettent en valeur les ailes élargies réalisées sur-mesure, ainsi que l’imposant aileron. Dans l’habitacle, les références au modèle des années 70 et à l’histoire de Motorsport se retrouvent sur de nombreux détails, dont le pommeau de levier de vitesses spécifique. Ce parfait collector sera commercialisé à 50 unités dans le monde, dont deux exemplaires pour le marché français. La marque ne précise pas encore de prix, mais les acheteurs ciblés ne devraient pas être arrêtés par le tarif.