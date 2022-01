BMW M se met à l’électrique avec l’iX M60

BMW ne renie pas ses racines. La firme vient de présenter la première déclinaison Motorsport GmbH de son SUV iX. Le changement de stratégie récent du constructeur pouvait laisser planer un doute sur l’avenir des modèles sportifs. Visiblement, les BMW M ne sont pas mortes. L’année 2022 est celle du cinquantenaire pour la griffe sportive du constructeur à l’hélice et les nouveautés devraient être nombreuses. Cet iX M60 ouvre le feu dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, auquel participe BMW Group. Les clients français peuvent déjà réserver un exemplaire pour des livraisons prévues à partir du mois de juin prochain. Les tarifs débutent à 132 000 euros pour cette première BMW M conçue dès l’origine sans motorisation thermique. La version iX M60 s’ajoute ainsi aux iX xDrive40 et iX xDrive50. Toutes naissent dans l’usine allemande de Dingolfing mais cette dernière version constitue pour le moment le sommet de la gamme, par ses caractéristiques techniques et ses équipements.

L’empreinte M

Cette BMW iX M60 développe une puissance de 397 kW, qui peut monter jusqu’à 455 kW (619 chevaux) pendant moins de dix secondes. Le couple maximal en mode Sport atteint 1 015 Nm et 1 100 Nm lorsque la fonction Launch Control est activée. BMW annonce une consommation électrique combinée de 21,7 à 24,7 kWh/100 km en cycle WLTP. L’accélération du véhicule a été travaillée afin d’être quasiment constante jusqu’à la vitesse maximale limitée à 250 km/h. Dans le même temps, la marque annonce une autonomie variant entre 499 et 566 km selon le cycle WLTP. Des distances qui devraient cependant dépendre largement de la manière dont est utilisé le véhicule. Avec la BMW i4 M50, cette BMW iX M60 constitue ce que la marque sait faire de mieux en matière de propulsion électrique sur quatre roues. Cependant, la marque de fabrique de M GmbH se situe avant tout sur la transmission et les suspensions de cette version spécifique. La transmission intégrale électrique est associée à un système actif de limitation du patinage des roues. La suspension pneumatique est combinée à des amortisseurs électroniques pour offrir stabilité, agilité et dynamisme malgré une masse globale non précisée par BMW mais sans doute élevée. La direction active agit sur quatre roues directrices, chaussées de pneus de 21 pouces et dotées d’un freinage spécifique. La marque promet donc des performances dynamiques élevées, ce qui n’est pas toujours le cas des modèles électriques premium.

5G et Personal eSIM

Cette BMW iX M60 dispose, comme les deux autres versions de la gamme, de la version 8 du système d’exploitation BMW. Elle recevra donc des mises à jour à distance afin d’être améliorée régulièrement. Ainsi, cette voiture recevra des fonctionnalités de conduite automatisée de niveau 3 à moyen terme selon la firme. Grâce à une connectivité 5G, elle permettra d’intégrer le compte personnel de téléphonie mobile du client grâce à une Personal eSIM, qui sera disponible en cours d’année 2022 en France.