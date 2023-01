BMW-MINI Paris Vélizy, observatoire des ventes aux entreprises

Le site de BMW-MINI Paris Vélizy impressionne : ce ne sont pas moins de 11 000 m2 qui sont consacrés aux deux marques de BMW Group qui emploie, ici, plus d’une centaine de personnes. Cela représente la moitié des effectifs de BMW-MINI Paris Vélizy qui compte en plus de Vélizy, un site BMW dans le 15e arrondissement de Paris et un showroom MINI dans le 6e. « À Vélizy, explique Yacine Remila, directeur commercial de BMW-MINI Paris Vélizy, tout est pensé pour le client et plus particulièrement pour le client professionnel ». C’est ainsi que cinq conseillers commerciaux grands comptes forment une solide équipe que pilote Arnaud Guibourge, chef de service Ventes aux entreprises.

De leur côté, quatre assistantes administratives prennent en charge la facturation et les immatriculations, planifient les rendez-vous pour les mises en main des véhicules aux collaborateurs auxquels ils sont destinés. « Nous remettons les clés là où le souhaite le client, à son domicile, à son bureau… ou bien encore ici, chez nous », assure Yacine Remila. Et d'ajouter : « Il en est de même pour les restitutions. Pour l’entretien, nous pouvons aller chercher les véhicules là où ils se trouvent, les ramener au même endroit ou ailleurs, et si besoin prêter un véhicule de courtoisie. Dans tous les cas, nos clients professionnels qui doivent prendre rendez-vous par courriel ou par téléphone, sont prioritaires dans nos ateliers qui, à Vélizy, voient entrer 75 véhicules par jour ».

Le secret du succès : une logistique de pointe

Une logistique de pointe, n’est-ce pas là le secret du succès ? Sans doute et BMW-MINI Paris Vélizy va très loin en ce sens avec la création de la fonction de corporate customer journey genius. « Il s’agit, traduit Yacine Remila, d’un expert de la relation client-entreprise qui assure le suivi, d’une part, des interactions entre les clients grands comptes et leurs collaborateurs et, d’autre part, les services après-vente BMW et MINI. En cas de problème complexe, cet expert traite les demandes qui lui sont adressées sur un numéro de portable spécialement affecté à cet effet ».

Là encore, toute l’attention est portée sur le BtoB. « Quoi de plus normal, explique Yacine Remila. Les grands comptes représentent 2 300 BMW et 200 MINI par an, soit 60 % du volume global de nos ventes. Il faut ajouter à ces chiffres, celui des TPE/PME, 700 véhicules par an ». Un excellent observatoire pour se faire une idée des grandes tendances des ventes automobiles ! « De plus en plus d’entreprises veulent électrifier leurs flottes, confie Yacine Remila. Elles se tournent en premier lieu vers les hybrides rechargeables. Notre gamme PHEV représente un quart de nos ventes BMW, quatre fois plus que nos ventes de véhicules 100 % électriques qui sont cependant en constante progression. La raison en est simple : l’autonomie de ces derniers ne correspond pas forcément encore aux lois de roulage définies dans les politiques automobiles des grandes entreprises. »

BMW-MINI Paris Vélizy en bref 2004 : création de BMW Distribution (Paris 15e)

2009 : ouverture du site BMW MINI de Vélizy (Yvelines)

200 collaborateurs, dont la moitié à Vélizy

230 millions de chiffre d'affaires (2021)

4 750 VN réalisés en 2021 : 3 550 BMW et 1 200 MINI

2 200 VO réalisés en 2021

40 véhicules à l’essai en permanence

250 VO exposés

25 à 30 VN livrés tous les jours et 100 clients traités par l’après-vente

26 000 véhicules accueillis par l’atelier chaque année.

Retrouvez l'intégralité de cet article dans le magazine L'Automobile & L'Entreprise n° 281