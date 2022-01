BMW Motorrad bat son record de ventes mondiales en 2021

BMW Motorrad a battu tous ses records en 2021. La firme a vendu 194 261 deux-roues motorisés à travers le monde, soit une progression de 14,8 % par rapport à une année 2020 particulière. Un résultat « fantastique » pour le constructeur. « C’est précisément en temps de crise que vous pouvez voir à quel point une équipe est soudée. Cette année, je voudrais exprimer ma reconnaissance à tous les collaborateurs et à tous nos partenaires distributeurs, qui ont rendu ce succès possible, grâce à leur engagement personnel » souligne ainsi Markus Schramm, directeur de BMW Motorrad.

L’Europe et l’Asie performent

Sur un marché européen loin d’être saturé dans le domaine du deux-roues motorisé, BMW Motorrad a vu ses ventes augmenter dans les principaux pays. Sur l’ensemble des marchés concernés, la firme a vendu 9 100 véhicules de plus en 2021. Les hausses ont été importantes en Espagne (12 616 véhicules), en Italie (16 034 unités) et en France (19 887 immatriculations). La France s’impose d’ailleurs comme le deuxième marché mondial pour le constructeur, derrière l’Allemagne, qui reste largement en tête avec 25 972 véhicules. De l’autre côté de la Manche, le Brexit n’a pas eu de conséquences importantes sur les ventes. Au contraire, la firme a écoulé 9 263 deux-roues en Grande-Bretagne et Irlande, soit 26,6 % de plus qu’en 2020.

Croissance en Asie et en Amérique

BMW Motorrad poursuit également sa croissance en Asie et sur le continent américain. En Chine, la marque progresse de 21,4 %, avec 14 309 véhicules vendus. L’Inde décolle, avec une poussée de 102,5 % et un total de 5 191 modèles écoulés. Ces nombres relativement réduits par rapport aux dimensions de ces pays doivent être relativisés. En effet, ces marchés restent largement orientés vers les petites et moyennes cylindrées asiatiques ou locales, à l’image de Royal Enfield en Inde. Sur le continent américain, BMW Motorrad a amélioré ses ventes de 32,1 % aux Etats-Unis, pour un total de 16 030 véhicules. Le lancement de plusieurs modèles de la gamme R 18 devrait aider la marque sur ce marché largement dominé par Harley-Davidson. Ces nouveautés renforcent le poids des moteurs à plat dans le bilan de la firme. Ces derniers constituent la moitié des ventes globales dans le monde, avec plus de 60 000 unités pour les R 1250 GS et R 1250 GS Adventure. Un succès qui devrait se confirmer en 2022, avec le renfort de plusieurs nouveautés et le retour d’un scooter électrique. Le CE 04 constituera une nouveauté importante pour la marque sur de nombreux marchés à travers le monde et notamment en France.