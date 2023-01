BMW Motorrad bat son record de ventes mondiales en 2022 avec 202 895 machines

BMW Motorrad présente des résultats records au niveau international pour l’année 2022. La marque de deux-roues du groupe BMW AG a atteint 202 895 ventes, soit une hausse de 4,4 % par rapport à l’année précédente. Ce bilan relève de belles progressions dans les principaux marchés mondiaux. Seule l’Europe se contente d’une situation stable. Si l’Allemagne reste le premier marché de la marque, avec 24 129 machines, la France ne cesse de progresser.

Progression constante en France

Avec 21 223 immatriculations l’année dernière, BMW Motorrad a amélioré ses ventes de 6,7 %. Une hausse qui s’inscrit dans une progression constante depuis plusieurs années. Le nouveau scooter électrique CE 04 a dépassé toutes les attentes dans l’Hexagone, avec 2 429 ventes, soit la onzième place du marché deux-roues, toutes catégories confondues. Un nombre qui représente la moitié des ventes mondiales du modèle (5 000 exemplaires). Cependant, la BMW la plus vendue reste l’incontournable R 1250 GS, dont les deux versions occupent les sixième et septième places. Au cumul des deux versions, le trail du constructeur arrive même au deuxième rang des ventes, derrière le scooter Honda Forza 125 cm3. Cette réussite se confirme au niveau global, puisque ce modèle iconique constitue la meilleure vente de la marque, avec 60 000 unités.

Marchés dynamiques

Le succès ininterrompu de la GS confirme la bonne tenue de l’emblématique moteur Boxer, qui équipe également des modèles comme la R 1250 RT ou les R Nine T et R 18. Cette dernière a cependant du mal à s’imposer sur un marché du custom largement dominé par Harley-Davidson et Indian. Cet échec relatif n’empêche pas le constructeur de progresser de 11 % en Amérique du Nord (20 295 unités), grâce à une belle année aux États-Unis. Avec 17 690 unités, la part de BMW Motorrad reste relativement réduite au pays de l’Oncle Sam, malgré une hausse de 10,4 %. En Amérique latine, la firme a écoulé 25 480 machines, soit une hausse de 17,2 %. Sur ce périmètre, le Brésil représente 13 051 véhicules, soit une amélioration de 17 %. En Asie, le constructeur a vendu 46 332 motos et scooters, soit une progression de 7,4 %. Le marché chinois a représenté 15 404 deux-roues, soit une hausse de 7,7 %. Enfin, l’Inde a connu une croissance de 40,4 %, avec un résultat de 7 282 unités.

Tendances de l’année

Au-delà du succès des modèles à moteur Boxer, la marque a profité des nouveautés de sa gamme sportive motorisée par le 4 cylindres en ligne. Ainsi, près de 10 000 exemplaires de S 1000 RR ont été immatriculés, sur un total de 23 500 machines dotées du 4 cylindres. À l’autre bout de la gamme, les modèles de cylindrée inférieure à 500 cm3 se sont bien comportés. Les G 310 R et G 310 GS ont représenté 24 000 ventes en 2022. Un succès variable selon les marchés pour ces modèles d’accès. En effet, les ventes de BMW Motorrad restent largement orientées vers les grosses cylindrées, proposées à des tarifs souvent supérieurs à 15 000 euros. L’année 2023 devrait conforter ce positionnement. En effet, pour fêter dignement ses 100 ans, BMW Motorrad prépare plusieurs événements et annonce plusieurs nouveautés. De quoi maintenir de fortes ambitions malgré un contexte global incertain.