BMW Motorrad renforce son offre électrique premium avec le CE 02

BMW Motorrad renforce son offre électrique en lançant le CE 02. Deux ans après le scooter CE 04, la marque s’attaque aux jeunes avec une petite moto électrique, très similaire dans l’esprit aux Honda Dax et Monkey, mais en version 100 % électrique. Si la position de conduite et l’allure rapprochent le CE 02 d’une moto, le freinage avant et arrière aux guidons rappelle plutôt l’univers des scooters. Pensé pour les jeunes conducteurs, cet engin sera disponible en équivalent 50 cm3 et en équivalent 125 cm3. Il sera donc accessible dès 14 ans avec le permis AM et à partir de 16 ans avec le permis A1 pour la version la plus puissante. Cette dernière reste cependant moins puissante que le CE 04, puisqu’elle développe 6 kW (8 chevaux) pour 11 kW (15 chevaux) en crête. Sa vitesse de pointe se limite à 95 km/h et à 45 km/h pour la version AM, conformément à la législation. La marque annonce des masses de 119 kg (version AM) et 132 kg (11 kW) et une autonomie respective jusqu’à 45 et 90 km. Au-delà des deux niveaux de puissance disponibles, la marque propose également un Pack Highline et une série d’équipements pour le quotidien.

Le CE 02 devrait profiter du bonus écologique

Même s’il cible les jeunes, BMW Motorrad reste un constructeur premium. La marque propose donc son CE 02 à partir de 7 750 euros en version AM et 8 750 euros en version 11 kW. Sa dotation technique de série reste sérieuse, avec un ABS sur la roue avant, l’ASC et le RSC, une marche arrière, deux modes de conduite Flow et Surf, un démarrage sans clé, des feux à Led, une prise USB-C et un petit écran TFT de 3,5 pouces. Le client peut s’offrir le Pack Highline pour disposer d’un troisième mode de conduite Flash, d’une interface de contrôle Bluetooth, d’un support de smartphone, de Téléservices, de poignées chauffantes, d’une selle Pro d’une couleur Cosmic Black 2 avec stickers spécifiques et d’un chargeur rapide 1 500 W pour la version 11 kW. Il faudra cependant rajouter 890 euros pour ce pack d’options. Au-delà de ces équipements, des sacs latéraux et un top-case permettent également d’améliorer les aspects pratiques. Aucun tarif n’est donné pour ces accessoires pour le moment. Pour contourner les tarifs élevés de ce nouveau modèle BMW Motorrad devrait proposer des formules locatives attrayantes, à l’image de ce qui est pratiqué avec succès sur le CE 04. De plus, la firme pourrait bénéficier du futur bonus écologique spécifique aux deux-roues motorisés, récemment annoncé par le ministre des transports Clément Beaune. Un avantage qui pourrait renforcer le succès du CE 04 et faciliter celui du CE 02, dont l’arrivée sur le marché français devrait intervenir en cours d’année prochaine.