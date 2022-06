BMW numérise en 3D toutes ses usines

BMW Group poursuit un processus de numérisation en 3D de ses usines, entamé en novembre 2020. Le groupe utilise des scanners laser portables et des drones pour recréer virtuellement les bâtiments, les machines et les aires extérieures. Le résultat offre une vue en trois dimensions très réaliste. Le constructeur recourt à la jeune entreprise munichoise NavVis pour capturer ces modèles 3D et utilise la solution Omniverse de Nvidia pour exploiter ce modèle virtuel, dans la perspective du projet BMW iFactory. « Cela nous ouvre de nouvelles possibilités en matière de planification et de réorganisation des structures existantes », souligne Michele Melchiorre, directeur des systèmes de production, de la planification, de l’outillage et des usines de BMW Group. Cette numérisation mène à la création de jumeaux digitaux, qui permettent d’intégrer très en amont les productions futures.

Simuler les productions futures

Ces modèles virtuels permettent de mettre en place des modèles productifs différents et de mesurer leur efficacité. Un travail qui peut être mené à différents endroits de la planète grâce à un partage en direct du modèle 3D. « Cela nous a donné les bases de la planification de notre nouvelle usine de Debrecen en Hongrie. Aujourd’hui, approximativement trois ans avant le lancement, nous sommes capables de simuler les principaux process de notre future usine », poursuit Michele Melchiorre. Plusieurs usines ont déjà leur double numérique. Les dernières devraient être numérisées au printemps 2023 à Mexico, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et à Dadong, en Chine. Pour mettre à jour ces modèles virtuels sur le long terme, la firme a prévu de recourir à des solutions internes, comme son Smart Transport Robot (STR), développé en collaboration avec Idealworks.