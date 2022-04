BMW offre un nouveau visage à son grand SUV X7

Au sein du catalogue BMW, le X7 est aux SUV ce que la Série 7 est aux berlines. Ce qu'il se fait de mieux en matière de technologies et de raffinement. Présenté en 2018 et officiellement commercialisé depuis 2019, le BMW X7 s'étire sur 5,15 mètres de long et peut embarquer jusqu'à 7 personnes à bord grâce à son généreux empattement de 3,10 mètres.

Pour ce millésime 2022, ce grand véhicule produit aux États-Unis – au sein de l'usine BMW Group de Spartanburg, en Caroline du Sud – bénéficie d'une nouvelle face avant. Si les « haricots » caractéristiques des calandres BMW ont encore pris du volume, ce sont plus particulièrement les optiques qui ont été profondément modifiées avec un agencement sur deux niveaux. À l'image de ce qui se pratique déjà chez Citroën ou Lynk & Co.

« Les LED disposées horizontalement dans la partie supérieure du bloc optique assurent les fonctions de feux de position, feux de jour et indicateurs de changement de direction. La fonctionnalité des feux de croisement et des feux de route est assurée par les blocs à LED dans la partie inférieure. Avec leurs boîtiers sombres et leur positionnement plus en retrait, les unités d’éclairage inférieures se fondent visuellement dans le bouclier. À l’arrière, les blocs optiques particulièrement fins sont désormais déclinés dans un style en relief qui souligne leur modernité », précise le constructeur automobile allemand dans un communiqué.

Hybridation 48 volts de série

Toujours très soigné, l'habitable de ce véhicule familial – déjà au point en matière de technologies et de connectivité – se modernise également. Ainsi, la traditionnelle présentation des compteurs numériques sous casquette et de l'écran multimédia déporté disparaît au profit de deux nouvelles dalles de 12,9 et 14,3 pouces se confondant en une seule interface encadrée par un léger bandeau.

« L’association de l’affichage BMW Curved Display et du tableau de bord de conception nouvelle, caractérisé par ses fines buses d’aération et son bandeau d’éclairage d’ambiance inclus de série dans sa partie inférieure, confère au cockpit un style résolument moderne », résume BMW.

Sous le capot, le BMW X7 conserve de nobles mécaniques essence... et diesel ! Dans sa déclinaison M60i, le véhicule est équipé d'un V8 4,4 l développant 530 chevaux et 750 Nm de couple. Une motorisation peu en phase toutefois avec les objectifs de verdissement des flottes d'entreprise puisque la consommation se situe entre 12,3 et 13,3 l/100 km et ses rejets de CO2 entre 278 et 303 g/km !

La version diesel xDrive 40d embarque un six-cylindres en ligne 3.0 l de 352 chevaux et 720 Nm. Selon la fiche technique du véhicule, les consommations sont comprises entre 7,6 et 8,7 l/100 km pour des émissions de 200 à 230 g CO2/km. À noter que les deux motorisations bénéficient d'une hybridation légère 48 volts.