BMW partenaire du Real Madrid

BMW Espagne frappe un grand coup en signant un partenariat avec le club de football du Real Madrid afin de fournir des voitures électriques aux joueurs et de développer des initiatives dans le domaine de la mobilité du futur, de la durabilité et de la diversité.

BMW Espagne et le Real Madrid viennent de conclure un accord à la Ciudad Real Madrid pour développer des initiatives communes sur la mobilité du furur, nécessairement durable. Le président de la « Maison blanche » Florentino Pérez et Manuel Terroba, président exécutif du groupe BMW Espagne et Portugal, ont ratifié ce partenariat qui prévoit la création d’un hub de réflexion pour faire germer des projets innovants ayant un impact sur l’environnement et la société.

Promouvoir le développement durable

« Le Real Madrid ne représente pas seulement l'institution sportive de référence au niveau mondial, mais une entité en constante évolution, à la recherche de l'excellence dans ses activités », souligne Manuel Terroba, qui ajoute que des initiatives concrètes contribuant au développement durable du nouveau stade Santiago Bernabéu seront prises.

En outre, le trophée Next de la durabilité sera également créé pour récompenser des projets sur l'innovation et le développement durable.

Un investissement de sponsoring significatif

Dans une veine plus classique, BMW fournira des véhicules 100 % électriques (iX, i4, iX3, i7, iX1) aux équipes premières de football masculin et féminin du Real Madrid, ainsi qu’aux équipes de basket du Real. Jusqu’à présent les joueurs du club aux quatorze Champions League roulaient en Audi. D’après plusieurs sources, l’accord représente un investissement compris entre 5 et 7 millions d’euros par an pour BMW, mais la visibilité du Real Madrid est mondiale et les possibilités d’activations sont considérables.