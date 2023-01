BMW passe sa M3 au régime CS

BMW vient de présenter sa berline M3 dans une version encore plus affûtée baptisée CS. Forte de 550 chevaux pour 20 kg de moins, cette déclinaison reprend le principe des versions extrêmes proposées par BMW M GmbH. La branche sportive de la marque a déjà présenté l’année dernière une M4 CSL qui recourait à la même recette. Ces voitures héritent de réglages plus sportifs, de matériaux plus légers et d’un design reconnaissable. Leurs performances sont encore plus élevées que les modèles dont elles sont issues, tout comme leurs tarifs. Enfin, ces véhicules spéciaux sont souvent proposés en série limitée, afin de renforcer leur exclusivité. BMW souligne ainsi que cette M3 CS sera assemblée à partir du mois de mars dans l’usine de Munich, sans toutefois préciser le nombre d’exemplaires prévu. En revanche, la firme annonce un prix de base de 157 000 euros TTC. Elle viendra renforcer une gamme de plus en plus large, qui rencontre un succès croissant auprès des clients.

Record de ventes pour BMW M GmbH

BMW M GmbH fêtait son demi-siècle d’existence en 2022 et la branche sportive de la marque en a profité pour battre son record de ventes, avec 177 257 voitures écoulées. Une hausse de 8,4 % par rapport à l’année précédente, soutenue par le développement de versions M sur la base des nouveaux modèles électriques du constructeur. Ce succès commercial est d’autant plus précieux, qu’il repose sur des voitures haut de gamme, à forte marge. Si la technologie et les performances sont bien présentes, les tarifs sont également à la hauteur. Au sein de cette famille de modèles sportifs, le constructeur propose plusieurs véhicules spécifiques, à l’image du SUV XM, présenté l’année dernière et qui devrait être commercialisé en 2023. Dans le domaine des motorisations thermiques, chères à de nombreux acquéreurs de BMW M, la marque décline des versions extrêmes, à l’image de cette M3 CS et de la M4 CSL. Une M3 Touring a également vu le jour en 2022, tout comme une gamme de pièces spécifiques destinées à la M2. Autant de véhicules et d’éléments rémunérateurs pour BMW et ses réseaux.