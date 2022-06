BMW présente ses nouveaux X1 et iX1

BMW renouvelle l’un de ses best-sellers avec le nouveau X1. Une nouvelle génération qui comprend également une version iX1 100 % électrique. Cette dernière s’ajoute à des motorisations thermiques essence et diesel, ainsi qu’à des versions hybrides rechargeables. Avec une offre aussi large, le X1 répond aux besoins de chaque client et de plusieurs marchés mondiaux. Il prolonge ainsi une stratégie maintenue par BMW, malgré son virage annoncé vers l’électrique. En attendant un avenir tout électrique, le présent passe encore largement par des motorisations plus polyvalentes. Aussi, la marque propose dès le lancement du modèle, au mois d’octobre, deux versions essence et deux versions diesel. Les deux hybrides rechargeables et l’électrique arriveront dans un second temps.

X1 en croissance

Cette nouvelle génération est plus volumineuse que la précédente. La voiture gagne ainsi 53 mm en longueur, 24 mm en largeur, 44 mm en hauteur et l’empattement augmente de 22 mm. L’ensemble donne une meilleure habitabilité et un comportement routier plus dynamique selon le constructeur. L’équipement de série aurait également été enrichi selon la marque allemande, qui met en avant la présence de l’alerte de collision frontale et du Park Assist, avec assistant et caméra de recul. Le système iDrive basé sur le BMW Operating System 8, favorise les commandes vocales et tactiles. L’assistant intelligent aurait également progressé et le BMW Curved Display associe un écran de 10’25 pouces à un deuxième écran de 10,7 pouces. Une carte eSIM conçue pour la 5G est intégrée, tout comme Apple CarPlay et Android Auto. Les mises à niveau du véhicule sont possibles grâce au système d’exploitation.

En attendant l’électrique

Les modèles disponibles dès le lancement sont les versions thermiques essence et diesel. Chacune sera proposée en deux roues motrices ou quatre roues motrices (xDrive). Les versions hybrides rechargeables et 100 % électrique arriveront au mois de novembre selon BMW. Au lancement, les tarifs devraient débuter à 42 750 euros pour le sDrive 18i de 136 chevaux en First Edition. Le diesel sDrive 18d de 150 chevaux débutera également en First Edition à 45 050 euros. Le sommet momentané de la gamme sera occupé par le xDrive 23d de 211 chevaux en finition M Sport First Edition Exclusive, avec un tarif de 61 170 euros. Son équivalent en essence (xDrive 23i de 218 chevaux) sera disponible à 59 770 euros. Il faudra encore attendre pour connaitre les tarifs des deux motorisations hybrides rechargeables et de l’électrique.