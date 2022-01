BMW rétrofite la Mini Classic

L’emblématique Mini Classic, qui a fait son apparition en 1959, passe à l’ère de l’électrique avec le programme de rétrofit Mini Recharged mis en place par l'usine Mini d'Oxford de BMW. Un programme étudié depuis 2018 où le moteur à essence d'origine de la petite citadine est remplacé par un groupe motopropulseur électrique moderne. Originalité du programme : l’opération reste réversible avec la possibilité de remettre le véhicule dans son état d’origine si besoin. Le moteur thermique de chaque véhicule est marqué et stocké de manière à pouvoir être réutilisé en cas de transformation inverse.

Le rétrofit passe par un moteur électrique dont la puissance continue peut atteindre 90 kW et qui permet à la Mini Classic électrifiée d'accélérer de 0 à 100 km/h en neuf secondes. L'énergie est fournie par une batterie haute tension, qui peut être chargée avec une puissance allant jusqu'à 6,6 kW et qui offre une autonomie d'environ 160 kilomètres. Le combiné d’instrument central s’enrichit de la température moteur, le rapport sélectionné et l'autonomie restante.