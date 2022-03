BMW s’offre le constructeur Alpina

En dépit de ce rachat, la marque Alpina continuera de travailler sur des modèles du groupe BMW jusqu’au terme de l’exercice 2025. Les deux entreprises ont convenu de ne divulguer aucun détail d’ordre financier concernant cette opération et l'activité viticole, second domaine dans lequel est spécialisée l’entreprise familiale Bovensiepen, ne sera pas affectée.

« Nous avons délibérément décidé de ne pas vendre Alpina à n'importe quel constructeur, car BMW et Alpina travaillent ensemble et se font confiance depuis des décennies, commente Andreas Bovensiepen, co-directeur général d'Alpina. C'est pourquoi, c'est la bonne décision stratégique pour la marque d'être gérée par le groupe BMW à l'avenir ». L’annonce est désormais officielle. Après cinq décennies de collaboration, le constructeur automobile allemand basé à Buchloe a décidé de devenir la propriété du groupe BMW. Officiellement fondée en janvier 1965, Alpina est spécialisée dans la préparation de véhicule et le sport automobile BMW depuis 1960, ainsi que la fabrication de voitures particulières basées sur les produits BMW dès 1978.

Suite au rachat, l'entreprise appartenant à la famille Bovensiepen continuera d'apporter son expertise en ingénierie dans le développement, la fabrication et la vente de véhicules BMW Alpina dans le cadre de la coopération existante jusqu'à la fin de l’année 2025. Ces véhicules sont pré-assemblés sur les lignes de production BMW, avant d'être entièrement assemblés dans les ateliers de Buchloe. Environ 2 000 véhicules y ont été produits en 2021. En outre, l'activité de service, de pièces et d'accessoires pour le portefeuille existant de véhicules BMW Alpina se poursuivra sur le site de Buchloe à long terme.

« La vente des droits de marque à BMW et l'arrêt du programme de véhicules Alpina actuel à la fin de 2025 auront des implications pour les emplois existants sur le site de Buchloe », admet par ailleurs BMW. 300 collaborateurs sont employés sur le site. Le groupe allemand s’engage à les aider à trouver un nouveau poste au sein de ses propres effectifs ou auprès de fournisseurs et partenaires.