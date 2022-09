BMW table sur une légère croissance en 2023

Sur fond de sévères turbulences pour l’industrie automobile mondiale et d’une crise énergétique qui devient aiguë en Allemagne, les analystes estimant que le pays pourrait entrer en récession au dernier trimestre de 2022, BMW reste optimiste par rapport à ses performances commerciales et financières.

Rebond sur le marché chinois au troisième trimestre 2022

Pour l’exercice 2022, le directeur financier Nicolas Peter juge que le groupe devrait atteindre le haut de la fourchette de son objectif de marge opérationnelle, fixée entre 7 et 9 %, ajoutant que les perspectives 2023 laissaient entrevoir un potentiel de légère croissance. En effet, la demande a repris en Chine au troisième trimestre après un premier semestre pénalisé par de nouveaux confinements importants. En Europe, la demande est plutôt atone en Allemagne et au Royaume-Uni mais bien orientée en France, en Espagne et en Italie. En outre, les carnets de commandes sont à un bon niveau.

400 000 ventes de voitures 100 % électriques en 2023

BMW compte aussi atteindre son objectif de 10 % de ses ventes en véhicules 100 % électriques cette année, soit entre 240 000 et 250 000 véhicules. Un volume qui devrait connaître une forte croissance en 2023, à environ 400 000 unités.

À propos du gaz, sujet particulièrement sensible en Allemagne ces dernières semaines, Nicolas Peter précise que le groupe a déjà réduit sa consommation de 15 % en Allemagne et en Autriche et de nouveaux progrès sont susceptibles d’être réalisés à court terme. « Le dossier du gaz ne va pas avoir un impact direct sur notre groupe cette année », annonce-t-il en précisant qu’il ne constate pas non plus de défaut chez les fournisseurs.

>> À LIRE AUSSI : BMW partenaire du Real Madrid

(avec Reuters)