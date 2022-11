BMW va rester présent sur ses segments d’entrée de gamme

Lors d’un événement organisé par Bosch à Berlin, en Allemagne, BMW a affirmé qu’il ne sacrifierait pas ses modèles d’entrée de gamme sur l’autel de l’électrification des voitures. « Nous n’allons pas quitter les segments bas du marché, car même si nous avons un positionnement premium, ce serait une erreur de quitter ce périmètre. En effet, ce sera sans doute le cœur de notre business dans le futur », a ainsi déclaré Oliver Zipse, président-directeur général de BMW Group.

Cette prise de position contraste avec les déclarations des dirigeants de Mercedes-Benz cet été qui avaient indiqué qu’ils allaient consacrer 75 % de leurs investissements sur les segments premium de grande diffusion (Classe C et Classe E). Réduisant à l’inverse la profondeur de leur offre sur les segments inférieurs.

BMW anticipe une baisse des prises de commandes

Le directeur financier de BMW Group, Nicolas Peter, avait affirmé que si les ventes de véhicules électriques allaient être doublées en 2022 par rapport à 2021, un important point de vigilance venait se poser sur l’inflation galopante et les taux d’intérêts, des éléments destinés à peser négativement sur les prises de commandes. « Ces conditions vont avoir un impact sur les consommateurs et nous nous préparons à voir nos carnets de commandes plus élevés que d’habitude revenir à des niveaux plus classiques. C’est particulièrement vrai en Europe », assène-t-il.

(avec Reuters)