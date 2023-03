BMW vise 15 % de ses ventes globales en 100 % électrique en 2023

Dans le cadre de la présentation officielle de ses résultats pour l’année 2022, BMW Group a donné quelques informations sur ses objectifs pour l’année en cours et pour le futur. Au-delà de solides résultats financiers, Oliver Zipse, président du directoire du constructeur, a annoncé un objectif de 15 % des ventes globales réalisé par des modèles 100 % électriques. Une croissance relativement modeste, puisque cette proportion a atteint 9 % en 2022, avec plus de 215 000 engins électriques livrés sur un total de 2 399 632 véhicules immatriculés. L’année dernière, la firme a profité de plusieurs nouveautés importantes au sein de ses gammes électriques, ce qui ne sera pas le cas cette année. La seule nouveauté d’importance sur ce segment sera la future i5, basée sur la prochaine génération de Série 5, qui sera lancée au mois d’octobre prochain. Les nouveautés devraient être plus nombreuses chez Mini, avec trois déclinaisons électriques. Sur deux-roues, le CE 02 (équivalent 50 cm3) pourrait être lancé en 2023 pour répondre à une clientèle plus jeune que celle du CE 04. Au-delà de ces nouveautés, le groupe devra capitaliser sur ses produits électriques lancés en 2022. La croissance des ventes de véhicules électriques sera progressive chez le constructeur, puisque son dirigeant a précisé qu’elles devraient atteindre 20 % en 2024, 25 % en 2025, 33 % en 2026, avant de dépasser les 50 % avant 2030. Un taux qui devrait être bien supérieur sur le marché européen, selon le président du directoire.

En attendant la « Neue Klasse »

Oliver Zipse a également révélé plusieurs informations sur la future voiture de rupture du groupe, baptisée « Neue Klasse » et prévue pour 2025. Cette dernière introduira de nombreuses technologies nouvelles et sera déclinée en six modèles différents au cours de ses deux premières années de commercialisation. Son assemblage aura lieu dans la future usine hongroise de Debrecen, puis à Munich en 2026 et au Mexique, à San Luis Potosi, en 2027. Le site américain de Spartanbourg accueillera à partir de 2030 six modèles 100 % électriques. Chacun de ces pays accueillera également une unité de production de batteries de sixième génération, pour faciliter la logistique de cet élément capital.

Calendrier pour les contrats d’agents

Le président du directoire a également abordé le déploiement des contrats d’agents au sein des réseaux du groupe. « Nous avons un large soutien de nos partenaires de vente. Cette approche collaborative nous différencie des autres. Des ventes directes, avec des agents agissant en représentants, sont un élément clé de notre structure de ventes revue ». Après un projet pilote mené en Afrique du Sud, ce modèle a été lancé en Chine pour la marque Mini le 1er mars. « La région Europe basculera l’année prochaine pour Mini. Nous prévoyons une transition pour la marque BMW en Europe à partir de 2026 », a souligné le dirigeant. Le groupe compte sans doute sur l’expérience acquise avec Mini pour convaincre ses distributeurs de basculer la marque BMW en contrat d’agent. En espérant que cette expérience sera concluante…