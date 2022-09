BMW XM : l’hybride rechargeable vu par BMW M GmbH

BMW présente le XM, premier véhicule électrifié conçu par BMW M GmbH et deuxième de l’histoire de la marque, 44 ans après la célèbre M1. La branche Motorsport du constructeur profite de son cinquantenaire pour révéler plusieurs nouveautés importantes jusqu’à la fin de l’année. Ce XM représente ainsi le summum de l’hybride rechargeable sportif selon BMW. Si la firme a amorcé un virage technologique et stratégique, elle n’en oublie pas ses racines sportives. Ce modèle combine donc électrification et performances élevées. Sa motorisation associe un V8 essence bi-turbo de 4,4 l et 489 chevaux, à un moteur électrique de 197 chevaux (145 kW). Baptisé M Hybrid, ce système comprend également une transmission M à huit rapports, sur laquelle est intégrée le moteur électrique. Le couple global atteint 800 Nm. La marque annonce un 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, ce qui est une belle performance pour un engin de 2,7 tonnes.

Tout le savoir-faire de M GmbH

Le véhicule dispose de trois modes de conduite, dont un mode Electric, capable de mouvoir le XM sans émissions jusqu’à 140 km/h et sur une distance de 82 à 88 km selon le cycle WLTP. La batterie de 25,7 kWh se situe dans le plancher et peut être rechargée jusqu’à 7,4 kW. Pour assurer le dynamisme du modèle, la branche Motorsport l’a doté de sa transmission M xDrive, du différentiel M Sport, de la suspension SelectDrive M Pro, de quatre roues directrices, de ses propres réglages de châssis et de tous les systèmes d’aide à la conduite disponibles au sein de la marque. Les freins M Sport proposent au conducteur deux types de réglages, qui modifient la sensation sur la pédale. Enfin, les jantes de série sont en 21 pouces mais elles peuvent aller jusqu’à 23 pouces en option. Ainsi, ce XM promet un comportement optimal dans toutes les conditions d’utilisations.

XM Label Red à l’automne 2023

Le XM sera assemblé dans l’usine américaine de Spartanburg à partir du mois de décembre, pour des livraisons qui interviendront au printemps 2023. Dès l’automne, une version supérieure sera proposée, faisant de cette dernière la voiture de série la plus puissante de l’histoire de BMW M GmbH. Baptisé XM Label Red, ce modèle développera 748 chevaux, grâce à une motorisation thermique de 585 chevaux associée au même moteur électrique de 197 chevaux. Le constructeur annonce un couple global de 1 000 Nm. En attendant l’arrivée de ce XM Label Red, le modèle « de base » est déjà disponible à la commande, à partir de 175 000 euros TTC.