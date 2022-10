BNP Paribas, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne : pourquoi les banques françaises manifestent un si grand intérêt pour l'automobile et la mobilité verte

La 89e édition du Mondial de l'Automobile a été marquée par la présence renforcée de plusieurs établissements bancaires dans les allées du salon. Ainsi, BNP Paribas et Crédit Agricole ont déployé d'importants moyens pour capter les visiteurs, tout en multipliant les annonces.

Impossible de les rater dans les allées du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Dans le cadre du Mondial de l'Automobile, le banques françaises BNP Paribas et Crédit Agricole se sont faufilées parmi les 160 exposants ayant répondu présent à l'invitation de la Plateforme automobile et d'Hopscotch Group.

Du côté de BNP, installé dans le pavillon 3, différentes solutions de mobilité – y compris la navette autonome des salariés d'Arval, sa filiale spécialisée dans la location longue durée – étaient mises en avant. Situé dans le pavillon 4, à proximité des marques de Stellantis (Jeep, DS Automobiles et Peugeot), Crédit Agricole accueillait sur son stand des constructeurs d'automobiles « à faibles ou très faibles émissions » tels que Tesla, Sportequipe (DR Automobiles Groupe), Fisker et VinFast.

Après l'immobilier, les banques s'attaquent à l'automobile

Outre cette présence remarquée, les établissements bancaires ont profité de l'événement parisien pour faire diverses annonces. Crédit Agricole Consumer Finance a signé un accord – évalué à 1,2 milliard d’euros – avec le constructeur français de véhicules à hydrogène Hopium portant sur la fourniture de 10 000 exemplaires de sa berline Machina. « Agilauto, marque spécialisée dans la vente et le financement automobile du Groupe Crédit Agricole en France proposera [le véhicule] dans le cadre de programmes destinés à ses clients particuliers ou professionnels », a-t-il été précisé.

Si BNP Paribas a été plus discrète au cours du Mondial, quelques jours auparavant, à l'occasion de son événement baptisé Mobility Day, la banque avait annoncé la création d'une plateforme en ligne d'achat de véhicules neufs ou d'occasion réservée à ses clients.

Déjà présentes dans le secteur de l'immobilier avec leurs filiales Square Habitat / Crédit Agricole e-immobilier et BNP Paribas Real Estate, les deux groupes bancaires français ont identifié l'automobile, et plus globalement le secteur des mobilités, comme un important relais de croissance.

Les banques ne se contentent plus d'accorder des crédits auto

« Notre proximité avec nos clients et partenaires nous a permis de développer une connaissance fine des enjeux de la mobilité et de construire une offre complète de solutions qui répond aux besoins de tous les acteurs de l'écosystème : du constructeur jusqu'à l'utilisateur final. Dans le cadre de notre plan stratégique GTS 2025, nous avons inscrit la mobilité au coeur de nos projets de développement », faisait savoir mi-octobre Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, dont de nombreuses filiales ou marques sont présentes sur le marché.

Ainsi, les nouvelles activités de CIB, Arval, BNP Paribas Leasing Solutions ou encore celles de BNP Paribas Personal Finance ou BNP Paribas Cardif déployées progressivement et leur meilleure relation doivent permettre au groupe bancaire français « de réaliser 1 milliard d'euros de revenus supplémentaires » d'ici à 2025 faisant passer leurs poids de 1,9 à 2,9 milliards d'euros.