BNP Paribas et Santander deviendraient les captives financières de Stellantis en Europe

Le même jour que l'annonce d'une prochaine société commune entre Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis au niveau de la LLD, BNP Paribas annonce être en négociation pour devenir le partenaire exclusif de la captive de Stellantis dans ses activités de financement pour l'ensemble de ses marques dans trois marchés stratégiques : l'Allemagne, l'Autriche et le Royaume-Uni. Tandis que Santander prendrait en charge ces mêmes activités pour les autres pays européens. L'ensemble de ces opérations serait effectif au premier trimestre 2023.

A l'approche de cette fin d'année 2021, Stellantis a décidé de confier son financement à trois banques : le B2B à Crédit Agricole Consumer Finance via un nouvel acteur européen de la LLD, à BNP Personal Finance la gestion de sa captive et des réseaux de marque en Europe pour le B2C en Allemagne, Autriche et au Royaume-Uni et à Santander Consumer Finance la gestion de ses captives pour les autres pays en Europe dont la France.

BNP Personal Finance en Allemagne, Autriche et au Royaume-Uni

Dans un communiqué du vendredi 17 décembre 2021, BNP Paribas annonce qu'à la suite de la fusion entre les groupes PSA et FCA, Stellantis a engagé des négociations exclusives avec ses partenaires financiers pour faire évoluer ses captives de financement autour de joint-ventures par pays, pour l’ensemble des marques de Stellantis. Ainsi, il est envisagé que BNP Paribas devienne le partenaire exclusif de la captive de Stellantis dans ses activités de financement pour l’ensemble de ses marques dans trois marchés stratégiques : l’Allemagne, l’Autriche et le Royaume-Uni. La finalisation de la transaction serait alors envisagée au premier semestre 2023.

« Ce projet renforcerait notre partenariat à long terme avec Stellantis et augmenterait encore la présence de BNP Paribas Personal Finance dans le secteur du financement automobile", commente Thierry Laborde, Directeur Général Délégué de BNP Paribas. "Nous pourrions ainsi apporter toutes nos capacités pour soutenir les clients de Stellantis sur ces marchés stratégiques. »

Le projet devrait permettre à BNP Paribas Personal Finance de consolider et renforcer son partenariat existant avec Stellantis lancé en novembre 2017 (après l'acquisition d'OVF) et d'augmenter d'environ 6 milliards d'euros les encours lors de sa finalisation (actuellement 11 milliards d'euros) avec un potentiel de croissance. Et de diversifier et développer son exposition à toutes les marques de Stellantis (OPEL, Vauxhall, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Peugeot, DS, Citroën, Jeep, Abarth, Lancia, Dodge, Ram et Maserati).

Santander Consumer Finance dans le reste de l'Europe dont la France

SCF mène par le biais de JVs codétenues avec Stellantis des activités de financement (hors B2B Leasing Opérationnel) en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas et par le biais d’un accord commercial au Portugal, afin de devenir le partenaire exclusif de Stellantis pour ce segment dans ces pays.