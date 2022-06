BNP Paribas Personal Finance lance une LOA sur 120 mois pour les ménages modestes

BNP Paribas Personal Finance lance une nouvelle formule de financement destinée aux foyers aux revenus modestes. L’objectif consiste à offrir à ces ménages la possibilité d’acquérir un véhicule Crit'Air 0 ou 1 avec des mensualités adaptées à leurs moyens. « L’automobile coûte cher mais se révèle obligatoire pour de nombreux foyers. Avec la généralisation des ZFE, des millions de véhicules ne pourront plus circuler d’ici à fin 2024 », constate Christophe Michaëli, responsable direction Mobilité Auto de BNP Paribas Personal Finance. « Hors, les ménages modestes possèdent les véhicules les plus polluants et ces foyers ne peuvent se passer d’une voiture. Nous devons donc trouver des solutions pour faciliter la transition énergétique de ces Français qui ne peuvent pas mettre 400 euros par mois pour financer une voiture », poursuit-il. L’établissement financier a donc conçu une nouvelle offre de location avec option d’achat (LOA) spécifique. « Face à l’ampleur de la tâche, tous les acteurs de l’automobile doivent innover pour faciliter l’accès à des véhicules propres aux plus modestes », remarque-t-il. La solution proposée par BNP Paribas Personal Finance repose sur un allongement de la durée du financement afin de minimiser la mensualité.

Jusqu’à 120 mois

En s’attaquant à ces consommateurs, l’établissement financier s’ouvre à une nouvelle clientèle, tout comme les distributeurs qui proposeront cette LOA innovante. « Cette population n’a pas les moyens d’acquérir un véhicule neuf peu polluant. Nous devons donc nous inscrire dans leur budget mensuel et ils doivent devenir facilement propriétaires du véhicule en fin de contrat », explique le responsable. Une approche différente pour des clients qui échappent jusqu’à présent à l’établissement financier et aux concessionnaires. « Ces ménages possèdent souvent un véhicule âgé, acheté sur un site d’annonces, par exemple. Nous devons leur montrer qu’ils peuvent acheter un véhicule qu’ils ne pensent pas pouvoir s’offrir », souligne-t-il. L’offre porte en effet sur les véhicules particuliers et utilitaires légers possédant une vignette Crit'Air 0 ou 1, qu’ils soient neufs ou âgés de trois ans au maximum. La durée de la LOA peut aller jusqu’à 120 mois (10 ans) et l’option d’achat finale correspond approximativement au montant d’un loyer. Ainsi, la mensualité reste inférieure à 150 euros pour un modèle d'occasion Crit'Air 1 thermique récent.

Entretien compris

Enfin, BNP Paribas Personal Finance a choisi d’intégrer l’entretien dans ce nouveau type de LOA, afin de donner la meilleure visibilité financière à ces clients sur toute la durée du contrat. Une manière également d’assurer le passage en atelier de ces nouveaux clients pour les distributeurs qui proposeront ce financement. « Les concessionnaires ont compris que ces automobilistes ne viennent pas chez eux habituellement. Il s’agit donc de conquérir de nouveaux clients avec une offre adaptée », remarque Christophe Michaëli. Vendre une voiture tous les dix ans peut paraître peu motivant pour un distributeur mais l’établissement financier assure que le modèle est rentable pour tout le monde et qu’il permet de voir ces clients dans les ateliers pendant 10 ans. « Il s’agit d’une véritable opportunité de business pour nous mais aussi pour nos partenaires distributeurs », insiste le responsable. « Nous ne pouvons pas répéter sans cesse que le monde change sans changer nous-même », conclut Christophe Michaëli.