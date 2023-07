BNP Paribas va piloter les financements du distributeur automobile Qarson

BNP Paribas Personal Finance et Qarson, spécialiste des véhicules neufs remisés, des voitures d’occasion et 0 km, concluent un partenariat pour lancer des offres de financement attractives. Selon le principe de marque blanche, Qarson Financial Services va se renforcer sur le digital et proposer de nouveaux produits de crédit et de location automobiles.

BNP Paribas Personal Finance devient le partenaire exclusif de Qarson, distributeur automobile multimarques indépendant, pour l'ensemble de ses activités de financement. « Le partenariat prend la forme d'une captive via laquelle BNP Paribas Personal Finance opérera en marque blanche sous la marque Qarson Financial Services », précisent les deux groupes. Une équipe dédiée sera mise en place pour cette activité.

Qarson veut encore accélérer sur le digital

L’objectif consiste naturellement à accompagner les évolutions des modes de consommation des acheteurs de véhicules et Qarson Financial Services compte ainsi améliorer le parcours clients en rendant les différents types de financements automobiles, crédit, location ou abonnement, plus lisibles. Un soin particulier sera porté à la digitalisation des parcours clients, l’un des mottos de Qarson qui exploite plusieurs concessions automobiles digitales.

Qarson a passé le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022

« Grâce à l'expertise métier et l'expérience de BNP Paribas Personal Finance, nous allons proposer des produits financiers en phase avec les nouveaux besoins des consommateurs, et renforcer notre présence sur le marché afin de poursuivre notre croissance. Dans un secteur en pleine transformation et face à des enjeux de transition énergétique, nos équipes vont développer conjointement des offres exclusives qui nous permettront de nous démarquer et de nous positionner comme le partenaire de nos clients », expose Damian Ciesielczyk, directeur général de Qarson, en rappelant que son entreprise vend en moyenne 500 véhicules par mois (véhicules neufs remisés, 0 km et voitures d’occasion). En 2022, Qarson a atteint le seuil symbolique des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Qarson travaille actuellement à l’amélioration de sa notoriété en diffusant des spots de publicité sur TF1, en qualité de partenaire de l’émission Automoto.

BNP Paribas veut imaginer les financements de demain

« Ce nouveau partenariat s'inscrit dans notre volonté d'élargir notre collaboration avec des acteurs automobiles en croissance. Nous allons nous inscrire dans la culture et les valeurs de Qarson, et capitaliser sur les atouts de cette belle marque. Nos visions du service au client sont très alignées, et nous sommes ravis de pouvoir co-construire les financements de demain », commente Christophe Michaëli, responsable direction mobilité auto de BNP Paribas Personal Finance, qui a remis plusieurs prix lors de la dernière cérémonie des Masters d’Auto Infos.

Christophe Michaëli, responsable direction mobilité auto de BNP Paribas Personal Finance.