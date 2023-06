Bodemer fait grandir sa filiale de LLD automobile

Le groupe de distribution automobile Bodemer annonce un nouveau développement pour sa filiale de location de longue durée BLC Automotive. Trois nouvelles agences ouvrent leurs portes à Grenoble, Strasbourg et Reims. Les TPE et les PME restent la cible prioritaire de l’enseigne.

Le groupe de concessions automobiles Bodemer, présidé par Alain Daher, indique que sa filiale BLC Automotive ouvre trois nouvelles agences de location longue durée de véhicules pour professionnels. Ces trois nouvelles agences dédiées à la LLD de véhicules multimarques prennent leurs quartiers à Grenoble, Strasbourg et Reims.

Avec Saint-Brieuc, Rennes, Nantes, Bordeaux, Angers, Caen et Toulouse, l’enseigne BLC Automotive s’appuie aujourd’hui sur un maillage de dix sites en France. L’agence de Grenoble est opérationnelle depuis le mois d’avril 2023 et celles de Reims et Strasbourg depuis mai.

Bodemer a encore des open points pour BLC Automotive

Le groupe Bodemer, qui a décidé de faire de la commercialisation de véhicules multimarques en LLD à professionnels une priorité stratégique en fin d’année 2022, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres ouvertures sont prévues, les open points de Lille, Lyon et Aix-Marseille étant notamment à l’agenda.

« Nous visons les villes de taille intermédiaire de plus de 100 000 habitants et concentrant de nombreuses TPE et PME, qui sont notre cœur de cible », déclare Ghislain de Couet, président de BLC Automotive, tout en indiquant que l’objectif, à terme, est de disposer d’un réseau de 25 agences pour couvrir l’ensemble de la France.

Forte croissance pour BLC Automotive

BLC Automotive se positionne comme une alternative aux grands loueurs, notamment les leasers des grands groupes bancaires, et joue la carte de la proximité et du conseil à la mesure de la réalité de chaque entreprise. BLC Automotive travaille avec des TPE, PME, PMI, professions libérales, artisans et commerçants, et propose une offre large (toutes marques, véhicules thermiques et électriques, VN et VO…), ce qui lui a permis de faire croître son chiffre d’affaires de plus de 30 % ces quatre dernières années.

Bodemer devient un distributeur de référence pour BYD

Rappelons que le groupe Bodemer, dont le siège social est à Saint-Brieuc, exploite avec Bodemerauto 39 sites implantés dans 30 villes en Bretagne et en Normandie. Il distribue historiquement les marques Renault, Dacia, Nissan et Alpine. En 2023, il a aussi obtenu la distribution de la marque chinoise de véhicules électriques BYD pour l’Ouest de la France. Toujours dans une logique de diversification, la filiale Bodemer Développement abrite BLC Automotive et Briocar, spécialisée dans la vente en ligne. Le groupe emploie 1 730 collaborateurs pour un chiffres d’affaires annuel de 860 millions d’euros.