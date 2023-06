Bodemer reprend un site Retail Renault Group à Caen

L’opérateur breton continue de s’étendre en Normandie avec son constructeur. En effet, celui-ci vient de reprendre la succursale de Caen (14) jusqu’ici exploitée par Retail Renault Group, filiale à 100 % du constructeur de la marque au losange. Le distributeur fait savoir à travers un communiqué que la transaction était en négociation depuis plus d’un an entre les deux parties.

De son côté, l’Autorité de la concurrence a validé le projet en mars dernier. Cette date correspond également à l’acquisition de la succursale de Brest (29) par l’opérateur. « Dans un paysage de la distribution automobile en pleine concentration et restructuration, ces acquisitions renforcent à la fois notre partenariat avec le groupe Renault, mais aussi notre taille critique pour peser dans ce nouvel environnement sectoriel, précise Alain Daher, président du groupe Bodemer. Nous croyons au potentiel de ces deux sites car ils sont pleinement cohérents et complémentaires avec notre maillage territorial actuel en Bretagne et Normandie ». L’établissement caennais, qui sera intégré début juillet prochain, représente les marques Renault et Dacia. Il commercialise près de 2 500 véhicules neufs et 2 000 véhicules d’occasion, et facture 63 000 heures d’atelier. De plus, le site emploie 164 salariés et a généré un chiffre d’affaires de 107 millions d’euros en 2022.

Monoconstructeur avec Renault Group ou presque

Cette opération de croissance externe vient confirmer le statut du groupe Bodemer parmi les groupes français de distribution les plus importants au sein du réseau Renault-Dacia. Il faut dire que grâce au rachat de la concession de Caen, le groupe Bodemer en compte désormais neuf en Normandie. Cela porte ainsi à 40 le nombre de sites répartis sur 30 villes entre la Bretagne et la Normandie. En outre, l'opérateur emploie au global 1 730 collaborateurs et a soldé un chiffre d’affaires de 860 millions d’euros l'an passé.

Par ailleurs, en plus de la représentation des marques Renault, Dacia et Alpine, le groupe Bodemer est également devenu distributeur de la marque chinoise de véhicules électriques BYD depuis cette année et assure sa distribution sur tout l’ouest de la France.