Boge complète sa gamme de compresseurs d'air S-4

Pour assurer une production d’air comprimé de qualité y compris lorsque les conditions ambiantes sont défavorables avec beaucoup de poussières, il s'avère avantageux d'utiliser un compresseur à entraînement direct à encapsulation hermétique, quasiment sans entretien. Ceci permet de réduire l'usure et d'augmenter sensiblement la durée de vie de celui-ci. Tous les modèles de la série S-4 de la marque disposent de cet étage de compression « IntegrateDrive », y compris les derniers modèles dans la plage de puissance 45-75 kW.

Tous les modèles sont caractérisés par un fonctionnement fiable et silencieux, avec des valeurs d'efficacité optimales. Ces compresseurs génèrent un débit d'air important pour une faible absorption de puissance spécifique. A l’exemple du nouveau compresseur de 75 kW dont la consommation électrique a été réduite de plus de 12 % par rapport au modèle précédent alors que le débit d'air a quant à lui augmenté de presque 9 %. Tous les compresseurs sont équipés de série de moteurs IE4 et de moteurs à aimant permanent particulièrement performants et économes en énergie.

Les nouveaux modèles séduisent également par leur fonctionnement silencieux. Dans la catégorie de puissance 45 kW, le fabricant est parvenu à réduire encore le niveau sonore de plus de 8 db(A). Cette réduction de bruit significative permet à Boge d'offrir une plus grande flexibilité à ses clients avec des compresseurs qui peuvent être installés dans des zones sensibles au bruit.