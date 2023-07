Bombardier se lance dans la moto électrique sous sa marque Can-Am

Le groupe canadien Bombardier Recreational Products (BRP) vient de confirmer le lancement commercial de deux motos électriques pour fêter les 50 ans de sa marque Can-Am. Cette arrivée dans la moto est en fait un retour puisque la marque est née au début des années 70 dans le motocross et l’enduro. La firme a ensuite évolué pour proposer des engins à trois roues et des SSV. BRP souhaite profiter de l’évolution technologique vers l’électrique pour reprendre une place dans le deux-roues. Actuellement, la société est présente sur de nombreux marchés, dont les États-Unis et l’Europe. Les deux modèles seront donc commercialisés au niveau international.

Un roadster et un trail

Le groupe a opté pour deux motos basées sur une architecture commune et déclinées sous la forme d’un roadster et d’un trail. Il s’agit des deux types de motos les plus vendus en Europe et notamment en France. Baptisées respectivement Pulse et Origin, elles sont équipées du même moteur Rotax E-Power et d’une capacité de recharge de niveau 2. Ces machines devraient être des équivalents 125 cm3 et seront commercialisées en 2024. Le groupe annonce une connectivité avancée mais ne précise pas de tarifs. Sur l’année 2023, le groupe prévoit de vendre un total de 70 000 véhicules sous ses différentes marques dans la zone EMEA. Pour mémoire, la firme rassemble les marques de motoneige Ski-Doo et Lynx, les jet-ski Sea-Doo, les bateaux Alumacraft et Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax.