Bon premier trimestre pour Tesla malgré une production encore limitée

Tesla a vendu 310 048 voitures dans le monde au premier trimestre 2022, selon les données communiquées par Inovev. Le constructeur avait écoulé 184 800 véhicules à la même période l’année dernière. Un bond en avant dû au développement international du marché de l’électrique et au succès des Model 3 et Model Y. Ce nombre reste d’ailleurs limité par les capacités de production de la firme, qui peine à répondre à la demande. Sur ce même premier trimestre 2022, Tesla a fabriqué 305 407 voitures, ce qui signifie que la marque a immatriculé en ce début d’année des modèles assemblés en 2021 et qu’elle a sans doute comptabilisé des voitures en cours de production.

Priorité au Model Y

Les ventes de ce premier trimestre se sont décomposées en priorité entre le marché chinois (170 000 unités), les Etats-Unis (83 000 exemplaires) et l’Europe (56 000 véhicules). Cette répartition souffre encore des capacités de production limitées de la marque, puisque ces voitures ont été produites dans les usines de Fremont, en Californie (126 520 modèles assemblés), et Shanghai, en Chine (178 887 unités assemblées). Il s’agit cependant du dernier trimestre de ce type pour Tesla, puisque le constructeur devrait pouvoir compter sur ses nouveaux sites d’Austin (Texas) et Berlin (Allemagne) pour le reste de l’année. Dans ces deux nouveaux centres de production, la priorité sera donnée au Model Y, dernier modèle en date de la marque. Ce Crossover talonne déjà la berline Model 3 au niveau international, puisqu’il a été produit à 145 028 unités au cours du premier trimestre, contre 146 161 exemplaires pour le Model 3. Ces deux voitures ont rayé des ventes les Model S et Model X, qui ne représentent plus respectivement que 7 492 et 6 726 unités. Un phénomène de cannibalisation qui ne devrait pas concerner le futur Cybertruck.