Bons résultats 2021 pour Five Star déjà projeté sur 2022

Le réseau de carrosserie Five Star a encore étoffé son maillage territorial et compte désormais 540 adhérents, pour un chiffre d’affaires 2021 en progression de 7%. Grâce au déploiement de nouveaux accords, la croissance devrait encore être au rendez-vous cette année.

Pour la septième année consécutive, le réseau Five Star a étendu son maillage en 2021, rassemblant ainsi 540 carrossiers au 1er janvier 2022, contre 519 un an plus tôt. Le chiffre d’affaires 2021 est en croissance de 7% par rapport à 2020.

« Le réseau continue de confirmer son attractivité et les actions mises en œuvre en 2021 pour accroître sa notoriété portent leur fruit. Au-delà de la renommée du réseau, les efforts déployés pour renforcer sa compétitivité, que ce soit en termes de digitalisation ou de formation, en font un acteur reconnu du secteur, ce qui se concrétise avec de nouveaux accords conclus en 2021 avec des acteurs majeurs de notre marché », souligne Catherine Duyck, en charge des opérations pour Five Star.

Piloter la montée en compétences sur les véhicules électrifiés

Au chapitre de la digitalisation, 2021 a notamment été marquée par la mise en ligne d’un nouveau site internet, permettant notamment la prise de rendez-vous en ligne, et par le déploiement du nouveau système d’administration Five Star Galaxy, qui centralise les services (gestion des rendez-vous, communication avec les partenaires du réseau, etc.) pour une meilleure productivité.

Le groupe a aussi travaillé à la préparation de l’électrification des véhicules avec l’Electric Five Star Tour, organisé avec le Cesvi France. A la clé, 32 sessions de formation à la réparation des véhicules électriques et hybrides et 243 nouveaux carrossiers qui disposent de la certification B2VL/B2CL. Cet effort sera naturellement poursuivi en 2022.

Les nouveaux accords vont générer de nouveaux volumes d’activité

Une année 2022 qui se présente sous de bons auspices. D’une part, le programme Repair Zen se développe rapidement, avec 234 carrosseries proposant le service (contre 220 au 1er janvier 2021). En outre, les centres Repair Zen sont désormais au nombre de quatre, les sites de Saint Jean de Védas (34), Montauban (82) et Marmande (47) étant venus s’ajouter à celui de Wambrechies (59).

D’autre part, les nouveaux accords conclus avec Arval, le gestionnaire de flottes Fatec, la flotte Vinci Construction et le groupe Bessé vont monter en puissance, tandis que d’autres partenariats sont en cours de négociations. L'une des marques de fabrique d'Alain Bessin.

Autant d’actions qui seront soutenues par un important effort de communication pour célébrer les trente ans du réseau et stimuler l’activité : « Une démarche qui s’est déjà concrétisée en début d’année avec le sponsoring d’émissions sur la radio RMC. Par la suite, une campagne de spots TV est également prévue, ainsi qu’une campagne digitale sur les réseaux sociaux ».